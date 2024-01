Skrbništvo nad sinom spet dobil njegov oče

Hrvaška pevka in estradnica Severina Vučković je izgubila eno izmed sodnih bitk za skrbništvo nad sinom Aleksandrom, poročajo hrvaški spletni mediji. Hrvaško vrhovno sodišče je vrnilo postopek na začetek, kar pomeni, da za mladoletnega otroka spet skrbi njegov oče Milan Popović.

Sodišče v Splitu je sicer v najbolj prepoznavni družinski sodni bitki na Hrvaškem pred dvema letoma in pol odločilo, da si starša skrbništvo za sina enakovredno razdelita, natančneje: dva tedna v mesecu naj bi preživel z materjo, preostala dva z očetom. Vrhovno sodišče je zdaj očitno razveljavilo to sodbo, njegova odločitev pa po poročanju hrvaških medijev začenja veljati takoj.

Iz razsodbe je menda razvidno, kot poroča portal Nacional.hr, da v zadevi nikogar niso zaslišali, povabili so sicer strokovnjake, vendar so se opravičili. Pevka je v izjavi za omenjeni portal izrazila razočaranje in ogorčenje nad odločitvijo vrhovnega sodišča: »Dvignili so roke v imenu mojega sina, ki ga nikoli niso videli, s katerim se nikoli niso pogovarjali, ki ima svoje življenje in deset let prenaša trpinčenje sodnega sistema, skupaj z mano.« Kot je dodala, nima več volje iskati nepravilnosti, niti tistih, ki so jih gotovo naredili proti pravni praksi ustavnega sodišča, kakor trdi njena odvetnica. Dodala je, da se bo do zadnjega borila za svojega sina.

Njena odvetnica Jasminka Biloš je za Jutarnji list dejala, da ne pozna vsebine odločitve, zato je tudi ne more komentirati. Je pa opozorila, da vrhovno sodišče ne more spremeniti odločitve sodišča v Splitu, ampak mu lahko naloži, da o zadevi ponovno odloča.