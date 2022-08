Slovo častnice za zveze, priljubljene Nyoto Uhura

V Silver Cityju v Novi Mehiki, kjer je živela s sinom, je pri 89 letih preminila Nichelle Nichols, temnopolta igralka, ki je v priljubljeni tv-seriji Zvezdne steze igrala častnico za zveze Nyoto Uhura. Igralkin sin Kyle Johnson je sporočil žalostno vest na uradni spletni strani uhura.com z besedami: »Sinoči je moja mama, Nichelle Nichols, umrla naravne smrti. Njena svetloba, podobna starodavni galaksiji, ki jo vidimo prvič, bo ostala.«

Čeprav je bila daleč najbolj znana kot častnica Uhura, je imela pestro kariero. FOTO: wikipedija

Na novico o smrti so se odzvali tako nekateri njeni soigralci iz priljubljene nadaljevanke kot druge znane osebnosti, tudi ameriški predsednikz besedami, da je Nichelle Nichols »na novo opredelila, kaj je mogoče za temnopolte Američane in ženske«., ki je igral kapitana vesoljske ladje Enterprise Jamesa T. Kirka, je ob izrazu sožalja igralkini družini dodal, da je bila Nichelle Nichols »lepa ženska, ki je igrala občudovanja vreden lik, ki je veliko prispeval k redefiniranju družbenih vprašanj tako v ZDA kot po svetu«., ki si je kot krmar Sulu delil poveljniški most s poročnico Uhuro, jo je označil za pionirko in izjemno osebo.

Ameriški borec za pravice temnopoltih v ZDA Martin Luther King mlajši jo je nekoč pohvalil, da je z močno igro orala ledino v času, ko so temnopolti igralci najpogosteje igrali služabnike ali kriminalce. Nichelle Nichols, ki je bila rojena v mestu Robbins v ameriški zvezni državi Illinois, je namreč rekrutirala tudi ameriška vesoljska agencija Nasa. Nanjo se je obrnila, ko so agencijo kritizirali zaradi pomanjkanja raznolikosti. Afroameričane in ženske vseh ras je spodbudila, da so razmislili o karieri pri vesoljski agenciji. Nasa se ji je v tvitu poklonila kot pionirki in vzornici, ki je za mnoge simbolizirala, kaj je mogoče doseči v življenju.

Čeprav je bila Nichelle Nichols najbolj znana kot častnica Uhura, je imela pestro kariero; med drugim je plesala s Sammyjem Davisom ml. v muzikalu Porgy in Bess, nastopila v tv-seriji NBC Heroji ter posnela dva glasbena albuma. Častnico Uhuro, kar v svahiliju pomeni 'svoboda', je igrala tudi v prvih šestih filmih Zvezdne steze. Dvakrat se je poročila in dvakrat ločila, njen sin Kyle Johnson je prav tako igralec.