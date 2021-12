Slovo jamajškega basista

Znameniti jamajški basist Robbie Shakespeare je bil skupaj z bobnarjem Slyjem Dunbarjem polovica svetovno najbolj znane ritem sekcije. Imenovali so ju Riddim Twins kakor tudi – srce reggaeja. Shakespeare je umrl v 69. letu starosti na Floridi za posledicami zapletov po operaciji ledvic. Novico o njegovi smrti je na twitterju objavila Olivia Grange, jamajška ministrica za kulturo, spol, zabavo in šport.



Robbie Shakespeare se je rodil 27. septembra 1953 v Kingstonu na Jamajki v družini glasbenikov in je kot reggae basist dobesedno izumil basovske linije, ki so to glasbeno zvrst popeljale na povsem drugačno zvočno območje, zaradi česar so ga imenovali tudi Basspeare. Sprva se je naučil igrati kitaro, nato pa je postal učenec in varovanec basovske legende Astona »Family Mana« Barretta. Poleg značilnega ritma so ravno basovske linije ena temeljnih definicij tega glasbenega žanra, ki izvira z Jamajke in je osvojil svet. V več kot štiridesetih letih je igral z reggae velikani, kot so U-Roy, Peter Tosh, Bunny Wailer, Dennis Brown, Gregory Isaacs in Black Uhuru. Kot basist in producent pa je presegal žanre in sodeloval tudi z Grace Jones, Mickom Jaggerjem, Bobom Dylanom. Joejem Cockerjem, Cyndi Lauper, Yoko Ono in številnimi drugimi. Lani ga je revija Rolling Stone uvrstila na seznam 50 največjih basistov vseh časov, o njegovi in Dunbarjevi glasbi pa je zapisala: »V času po Bobu Marleyju nobena druga glasbena entiteta ni bila tako vsenavzoča in oblikovala zvoka Jamajke kot njuna.«

Robbie Shakespeare in Sly Dunbar sta v Sloveniji nastopila leta 2009 na reggae festivalu Soča Riversplash in še tri leta pozneje na festivalu Lent.