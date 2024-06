Slovo od Chanela po skoraj treh desetletjih

»Umetniška direktorica Virginie Viard zapušča modno hišo. Začenja se novo poglavje Chanela,« je bila izjava, s katero so pri francoski modni hiši potrdili menjavo na vrhu umetniškega vodstva, s tem pa sprožili ugibanja, kdo jo bo zamenjal na enem najbolj zaželenih položajev v modni industriji. Zasebna modna hiša, znana po suknjičih iz tvida, prešitih torbicah s prekrižanima črkama C in dišavi chanel N°5, ki je v lasti francoskih bratov milijarderjev Alaina in Gerarda Wertheimerja, je druga največja prestižna znamka na svetu, za Louis Vuittonom. Sicer pa se govorice o novem kreativnem direktorju Chanela širijo že leta, nazadnje so med drugimomenjali nekdanjega prvega moža Guccijeve kreative Alessandra Micheleja, ki je zdaj na čelu Valentina.

V modno industrijo sta Virginio Viard tako rekoč uvedla stara starša, ki sta proizvajala svilo. FOTO: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP

Dvainšestdesetletno Viardovo, ki je odraščala v Lyonu, so v modno industrijo uvedli stari starši, ki so proizvajali svilo, študirala pa je gledališko kostumografijo na Cours Georges in pomagala kostumografinji Dominique Borg, ki je ustvarjala kostume za slavno kiparko Camille Claudel. Sodelovala je s francosko igralko Isabelle Adjani in režiserjem Brunom Nuyttenom in že med delom za modno hišo Chloé nadaljevala s snovanjem kostumografij, med drugim tudi za filma Tri barve: modra (1993) in Tri barve: bela (1994).

Zagotovili bodo »kontinuiteto« kolekcij

Od Chanela se poslavlja po skoraj treh desetletjih, tja je prišla leta 1987 na predlog njihovega kreativnega direktorja Karla Lagerfelda. Začela je kot pripravnica za vezenine za kolekcije visoke mode. Leta 1992 je z Lagerfeldom odšla k Chloé, pet let pozneje pa se je vrnila na Chanelov oddelek za visoko modo. Leta 2000 se je preselila k njihovi liniji prêt-à-porter. Do Lagerfeldove smrti februarja 2019 je bila njegova desna in leva roka, kakor jo je sam predstavljal, nato pa so jo imenovali za njegovo naslednico. S svojo kolekcijo je debitirala marca 2019. Bila je direktorica kreativnega studia in umetniška direktorica, pod pristojnostjo katere so sodile tako kolekcije visoke mode, prêt-à-porterja in dodatkov. Na tej funkciji je bila prva ženska po ustanoviteljici Gabrielle Chanel.

Njeno kolekcijo prêt-à-porter za prihajajočo jesen in zimo so marca predstavili na pariškem tednu mode. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Te dni so se ji zahvalili za »bogato sodelovanje v zadnjih petih letih«, ki je bilo dobesedno takšno; prodaja njihove konfekcijske linije se je od leta 2018 povečala za dvainpolkrat. Sicer pa se je Chanelu prodaja lani povečala za 16 odstotkov – na skoraj 18,4 milijarde evrov. Razcvet modne industrije po pandemiji usiha, saj kupci zaradi naraščajočih življenjskih stroškov porabijo manj, tudi druge hiše, med drugim Gucci, Valentino in Burberry, sicer v lasti Keringa, za ponovno oživitev prodaje iščejo oziroma so poiskale novo kreativno usmeritev.

Aktualna kolekcija v pariški trgovini. FOTO: Charles Platiau/Reuters

Ustvarjalno vodenje Chanela pod Virginie Viard so zaznamovale sproščene silhuete s pridihom 80. let, v primerjavi s predhodnikom pa je ubirala tudi skromnejše predstavitve. Kot so še sporočili iz Chanela, bodo njihove ekipe zagotovile »kontinuiteto« kolekcij do imenovanja novega kreativnega direktorja, kolekcijo visoke mode za jesen in zimo 2024/25 pa bodo predstavili 25. junija v Parizu.