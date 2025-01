Christian Dior: Zaradi njega je bil svet videti nov

V nadaljevanju preberite:

Christian Dior se je rodil s srebrno žlico v ustih in tudi umrl je bogat, star le 52 let, a se vmes ni izognil revščini. Ustvaril je luksuzno, danes 4,6 milijarde dolarjev vredno blagovno znamko, ki jo nosi tudi prva dama ZDA Melania Trump. Osje ozek pas, poudarjeni boki in zelo široko nabrano frfotavo krilo do podkolen, to so glavne značilnosti klasičnega Diorjevega sloga new look. Prijeli sta se ga tudi poimenovanji osmica in linija peščene ure.