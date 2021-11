Sojenje britanskemu princu šele konec prihodnjega leta

Ameriški zvezni sodnik v New Yorku je v sredo napovedal, da se bo sodni proces v tožbi proti britanskemu princu Andrewu zaradi spolnega napada na Virginio Giuffre začel proti koncu prihodnjega leta. Giuffrejeva trdi, da jo je princ spolno napadel pred 20 leti, ko je bila stara 17 let in še mladoletna.

Drugi sin britanske kraljice Elizabete II., 61-letni princ Andrew zanika obtožbe, doslej pa še ni bil kazensko ovaden. »Ne moram vam dati datuma, ampak pričakujte, da bo to nekje od septembra do decembra prihodnje leto,« je odvetnikom obeh strani v sredo dejal sodnik Lewis Kaplan. Odvetniki obeh strani pričakujejo, da bodo na klop za priče poklicali nekje od osem do dvanajst ljudi, vključno s toženim in tožnico.

Drugi sin britanske kraljice Elizabete II., 61-letni princ Andrew zanika obtožbe. FOTO: John Thys/AFP

Giuffrejeva trdi, da jo je pokojni bogataš Jeffrey Epstein »posodil« za spolne odnose svojim bogatim in vplivnim prijateljem, med njimi princu Andrewu. Ta naj bi jo spolno napadel v Epsteinovi hiši v mestu New York kakor tudi na njegovem zasebnem otoku na Ameriških Deviških otokih ter v Londonu v stanovanju Ghislaine Maxwell, ki je v newyorškem zaporu zaradi sodelovanja v zločinih.

Epstein je leta 2019 storil samomor v zaporu na Manhattnu, medtem ko je čakal na sojenje zaradi trgovine z mladoletnicami. Proces proti Maxwellovi, ki je obtožena novačenja mladoletnic za Epsteina, pa se bo začel 29. novembra letos.