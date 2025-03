Spet ostala z dolgim nosom

Ker so Američani nori na statistiko, kar je na primer kristalno jasno vsakomur, ki vsaj bežno spremlja njihove športe, vestno beležijo ne samo uspehe, ampak tudi neuspehe. In ne samo v športu. Ob letošnji podelitvi najbolj prestižnih filmskih nagrad so tako zabeležili, da je tekstopiska Diane Warren že šestnajstič izvisela pri oskarjih za najboljšo izvirno pesem. To še ni vse, saj je bil to osmi zaporedni neuspeh 68-letnice na podelitvah zlatih kipcev. Prvič je bila zanj nominirana že kar daljnega leta 1987, ko je štela 30 let.

Tokrat je bila v igri s pesmijo The Journey, iz Netflixovega filma The Six Triple Eight po scenariju in v režiji Tylerja Perryja. Vojna drama govori o 6888. poštnem bataljonu ameriške vojske – od tod naslov filma, ki bi ga lahko prevedli kot šest trikrat osem –, v katerem je med drugo svetovno vojno 855 črnk skrbelo, da so vojaki na frontah lahko nemoteno pošiljali in dobivali pisma, takrat seveda edino obliko komunikacije z bližnjimi. Oskarja za najboljšo izvirno pesem sta letos dobila zakonca skladatelj Clément Ducol in pevka ter tekstopiska Camille za pesem El Mal iz francoskega filma o transseksualni šefici mehiškega mafijskega kartela Emilia Pérez.

S šestnajsto neuspešno nominacijo za oskarja je Diane Warren zrušila dosedanji rekord rekord v tej kategoriji, ki si ga je od lanskega leta delila s petnajstkratno osmoljenko, pokojno Marilyn Bergman. Letos se je Warrenova izenačila tudi z dosedanjim rekorderjem Gregom P. Russellom, ki ima pod pasom prav tako šestnajst skalpov neuspešnih nominacij v kategoriji za najboljše mešanje zvoka; ukvarja se predvsem z akcijskimi filmi, letos pa ga niso nominirali.

Zaradi niza oskarjevskih neuspehov bi lahko kdo menil, da je Warrenova, po poreklu ameriška Judinja, na splošno brez nagrad. Kar je daleč od dejstev. Na svoji glasbeni poti je dobila televizijskega oskarja emmyja za pesem za televizijski dokumentarec, dva zlata globusa za filmsko glasbo in glasbenega oskarja grammyja za najboljšo filmsko pesem. Napisala je tudi besedila za štiri hite, uvrščene na sam vrh ameriške glasbene lestvice, med njimi If I Could Turn Back Time pevke Cher leta 1989 in I Don’t Want to Miss a Thing rockerjev Aerosmith leta 1998. Od leta 2001 ima tudi zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. Dejansko pa ni čisto brez prestižnega zlatega kipca, saj je leta 2002 dobila tako imenovanega tolažilnega, se pravi častnega oskarja.

Življenjska pot Diane Warren ni lahka. Je avtistka in naj bi bila samska že več kot tri desetletja. Leta 1994 ji je hišo v Los Angelesu porušil potres, letos pa ji je v požarih v tem kalifornijskem velemestu pogorela še druga.