Madonna in Elton spet prijatelja

Glasbena zvezdnica Madonna je za medije povedala, da sta z Eltonom Johnom končno »zakopala bojno sekiro« in končala desetletja dolg spor. Sir Elton (78) je Madonno v preteklih letih večkrat obtožil, da je na svojih koncertih pela na playback oziroma je samo odpirala usta, kar je Madonna označila za laž in očitajoče povedala, da je »njen čas preveč dragocen, da bi blatila druge glasbenike«.

Kot kaže, pa sta se glasbeni legendi v zadnjih dneh vendarle pobotali, saj je šla Madonna po oddaji Saturday Nigh Live v zakulisje pozdravit angleškega glasbenika, ki je tistega večera nastopal. Na instagramu je zapisala: »Prva stvar, ki mi jo je rekel, je bila – oprosti mi! In tako je vsa zamera med nama izginila.« Kot je povedala 66-letna pevka, je bila njegova oboževalka še od najstniških let. »Ko sem ga prvič videla nastopati, sem bila še v srednji šoli, a vem, da mi je njegov drzni nastop spremenil življenje. Hudo mi je bilo, da me nekdo, ki sem ga tako zelo občudovala, javno kritizira. Tega res nisem razumela.«

Leta 2004 je namreč sir Elton javno pokomentiral Madonnino nominacijo za nagrado Q v kategoriji najboljšega izvajalca. Na podelitvi je tudi zapela. Dejal je: »Od kdaj si zgolj odpiranje ustnic zasluži nagrado? Vsakega glasbenika, ki gledalcem zaračuna 75 evrov za nastop in ne poje v živo, bi morali ustreliti.« Madonna je obtožbe, da ni pela v živo, seveda zanikala. A Elton je v naslednjih letih svojo kritiko še stopnjeval. Leta 2012 je dejal, da Madonna nima nobenih možnosti, da bi prejela zlati globus za najboljšo izvirno pesem in da bo vsekakor zmagal on. Ko ga je premagala, je novinarjem povedala, da vseeno upa, da bo po tem njenem uspehu Elton John še kdaj govoril z njo.

Zdaj ko sta spet prijatelja, se očitno obeta tudi sodelovanje, saj je Elton Madonni povedal, da je samo zanjo napisal novo pesem. Elton je tudi priznal, da je vesel, da mu je odpustila njegove grde besede. »Svet, v katerem živimo, ni prijazen, zato moramo biti prijazni drug do drugega.«

Lani je Elton John razkril, da je zaradi hude okužbe oči, ki jo je staknil na dopustu v Franciji, oslepel na desno oko, na levem očesu pa ima zelo omejen vid. Zdaj je priznal, da je že skoraj oslepel na obe očesi.