Številne podrobnosti iz mladosti​ Billie Eilish

Kalifornijska pevka Billie Eilish je nedavno izdala avtobiografijo s preprostim naslovom Billie Eilish, v njej pa je ponudila bralcem vpogled v svoje zasebno življenje, v svoje otroštvo in odraščanje. Knjiga prinaša tudi veliko prej še nikoli videnih fotografij iz njenega otroštva, med njimi tisto, na kateri sedi ob klavirju in poje v otroški magnetofon.Ločeno pa je izšla tudi avdioknjiga Billie Eilish: In Her Own Words, v kateri 19-letnica spregovori o sebi. Pripoveduje zgodbe o svoji prvi pesmi in uspešnici Ocean Eyes ter govori o posebnih odnosih, ki jih ima z oboževalci. »Kar hecno je, ker veliko ljudi misli, da sem ob izidu pesmi Ocean Eyes nenadoma postala super zvezda in takoj slavna. V resnici pa sploh ni bilo tako.Moje življenje je še nekaj časa ostalo povsem nespremenjeno. Še vedno sem vsak dan ure in ure plesala. Še naprej sem pela v pevskem zboru in počela vse tisto, kar prej. Bila sem tudi v cirkuškem razredu,« je povedala za Reuters. »Zame osebno pa je bil izid te pesmi največji trenutek v mojem življenju.« Leta 2020 je Billie Eilish postala najmlajša glasbenica, ki je kdaj napisala in posnela temo za film o Jamesu Bondu, in se tako pridružila plejadi zvezdnikov, kot soin drugi.