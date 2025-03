Študentskega protestnika odpeljali neznano kam

Grožnje Trumpove administracije, da bodo pridržali in deportirali študentske aktiviste, ki so sodelovali v lanskih množičnih protestih na univerzah, so se začele uresničevati. V soboto zvečer so agenti Urada za migracijo in carino (ICE) pridržali palestinskega aktivista Mahmuda Kalila, ki je imel pred letom dni pomembno vlogo v protiizraelskih protestih na tej njujorški univerzi.

Mahmud Kalil je bil do minulega decembra podiplomski študent omenjene univerze, v soboto zvečer pa je bil skupaj z ženo, ki je v osmem mesecu nosečnosti, v stanovanju univerze na Manhattnu. Nenadoma so se na vratih pojavili agenti in ga odpeljali. Njegova odvetnica Amy Greer je med incidentom izvedela, da agenti ukrepajo po navodilih State Departmenta z namenom, da bodo Kalilu preklicali študentsko vizo. Ko je pojasnila, da ima njen klient zeleno karto in s tem pravico do stalnega bivališča, je agent odvrnil, da mu bodo pač odvzeli to.

Aretacijo je za medije potrdila tudi tiskovna predstavnica Urada za nacionalno varnost Tricia McLaughlin in pojasnila, da s tem podpirajo izvršne ukaze predsednika Trumpa, ki prepovedujejo antisemitizem. Javno je povedala, da je aretacija neposredno povezana z Kalilovo vlogo v protestih, v katerih so bile njegove dejavnosti »povezane s Hamasom, ki je teroristična organizacija«. Menda so sprva hoteli aretirati tudi njegovo ženo, ki je ameriška državljanka.

Trump je pred časom zagrozil, da bo obračunal s študenti, ki so demonstrirali proti vojni v Gazi in Kalilova aretacija je prvi tak poskus, za katerega je izvedela javnost. Lani spomladi so ameriške univerze zajeli množični protivojni protesti. Na Yaleu so aretirali več demonstrantov, na Columbii okoli sto, tam so tudi prekinili predavanja in jih izvajali na spletu. Na univerzitetnem kampusu pa so mladi postavili šotorišče, ki so ga poimenovali Kamp solidarnosti z Gazo, od vodstva univerze pa zahtevali, da pretrga stike z Izraelom. Ponekod je prišlo do incidentov, ki so imeli tako antisemitski kot islamofobni značaj.

Kje je trenutno Kalil, ni znano. Sprva je bilo rečeno, da so ga prepeljali v center za migrante v Elizabethu v New Jerseyju, a ga je žena tam iskala zaman. Kalil je v prejšnjem semestru magistriral iz mednarodnih odnosov, oblastem pa je padel v oči, ko se je v imenu študentov pogajal s predstavniki univerze o tem, da bi podrli protestniški tabor. Proizraelski aktivisti so pred nekaj tedni začeli pozivati oblasti, naj ga izženejo iz države.

Medtem je državni sekretar Marco Rubio na omrežju x objavil napoved, da bo vlada podpornikom Hamasa ukinila vizume in zelene karte in s tem omogočila njihovo deportacijo. Urad za domovinsko varnost lahko proti imetniku zelene karte sproži deportacijski postopek iz več razlogov, med njimi so tudi kriminalna dejanja in sodelovanje s terorističnimi skupinami. To, kar se dogaja z Khalilom, pa je nenavadna poteza, opozarjajo strokovnjaki za migracijsko pravo. Ne da bi ga obtožili za kriminalno dejanje, so pridržali človeka, ki ima dovoljenje za stalno bivanje.