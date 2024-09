V novo študijsko leto s protesti, aretacijami in okrepljenim varovanjem

Študenti univerze Columbia na Manhattnu v New Yorku so novo študijsko leto začeli tako, kot so zaključili lansko: s protesti, aretacijami in okrepljenim varovanjem.

Columbia, ki skupaj z univerzami Brown, Cornell, Harvard, Princeton, Yale, Pensilvanija in kolidžem Dartmouth sodi v t. i. Bršljanovo ligo prestižnih zasebnih univerz, znanih po izjemni selektivnosti, je bila že v lanskem študijskem letu prizorišče enih najbolj burnih študentskih protestov v ZDA proti izraelski vojaški operaciji v Gazi. Propalestinski protestniki so konec leta kampirali na ozemlju univerze in pregnala jih je policija. Za krajši čas so zasedli tudi univerzitetno stavbo, ki jo je policija izpraznila, ob tem pa je aretirala več kot sto ljudi. Na Columbiji so zaradi nemirov odpovedali glavno zaključno slovesnost, avgusta pa je zaradi kritik in zapletov pri ukrepih v času študentskih protestov odstopila predsednica Columbie Minouche Shafik. K odstopu so jo pozivali tako republikanci kot študentje in profesorji, ki so bili razburjeni, ker je za posredovanje zaprosila newyorško policijo.

Pred njo sta odstopili tudi predsednici univerz Harvard in Pensilvanija, vse tri pa so zaradi poročil o domnevnem antisemitizmu študentov v času protestov k odstopu pozivali predvsem republikanski člani predstavniškega doma ameriškega kongresa.

Predsednica univerze Columbia Minouche Shafik je zaradi kritik odstopila avgusta. FOTO: Ken Cedeno/Reuters

V torek, ko so študenti prvič prestopili prag univerze, so se ponovno zbrali tudi protestniki. Policija je zborovanje označila kot mirno, čeprav so aretirali najmanj dva udeleženca. Vzkliki »Osvobodite Palestino!« in bobnanje so se razlegali daleč naokoli, mnogi protestniki, ki so v krogih korakali pred vhodom v univerzo, pa so bili v znak podpore Palestincem oviti v značilne šale. Študentje in osebje so protestnike opazovali, medtem ko so v vrsti čakali na strogi varnostni pregled, preden so lahko vstopili v kampus, protestniki pa so jih vabili, naj se jim pridružijo. »Prosimo vas, da pozabite na svoje vznemirjenje ob začetku novega študijskega leta in se spomnite na Palestince, ki so umrli zaradi naših dolarjev,« so pozivali na letakih.

V torek okoli poldneva se je incident zgodil tudi v kampusu. Protestniki so z rdečo barvo polili bronasto skulpturo Alma Mater umetnika Daniela Chesterja Frencha, ki na stopnicah knjižnice Low Memorial Library stoji že vse od leta 1903, in območje so morali za nekaj časa zapreti, da so kip očistili. Kmalu zatem se je protest zaključil, zbrani pa so ob koncu skandirali: »Vrnili se bomo!« Medtem je 22-letni David Lederer pred vhodom v univerzo organiziral manjši protiprotest. Njegov prijatelj je v rokah držal fotografijo 23-letnega Američana Hersha Goldberg-Polina, ki je bil med šestimi talci, ki so jih 7. oktobra zajeli Palestinci, njihova trupla pa so odkrili v nedeljo.