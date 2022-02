Superbowl: To bi se moralo zgoditi že veliko prej

Spektakularni finale ameriškega nogometa Superbowl, ki sodi med vsakoletne dogodke, ki jih ne gre zamuditi, si je sinoči po ocenah televizijske mreže CNBC ogledalo okoli 117 milijonov gledalcev. Če bo podatek potrjen, bo letošnji prenos posekal rekord iz leta 2015, ko je tekmovanje najboljših pred ekrane pritegnilo 114 milijonov.

Razvpiti finale je mnogo več kot le vrhunski športni dogodek, nekateri celo menijo, da je tekma drugotnega pomena in čakajo predvsem na polčas, ko oder zavzamejo največje glasbene zvezde, pa tudi na posebej za ta dogodek posneta oglasna sporočila. Na igrišču stadiona SoFi v Ingelwoodu v Kaliforniji, ki velja za najdražji stadion na svetu, so v nedeljo Rams iz Los Angelesa premagali Bengals iz Cincinnatija, a zmagala je tudi glasba. Tako odmevnega nastopa že dolgo ni bilo, nekateri menijo, da sploh še nikoli. Na največjem koncertu leta so oder zavzele največja imena hiphopa, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar in Eminem, pridružila sta se jim še 50 Cent in Anderson.Paak. Zaigrali so svoje klasične skladbe kot so »California Love«, »50's iconic«, »In Da Club«, »Family Affair«, Eminemovo »Lose Yourself«, Lamarjevo »We Gon Be Alright« in Snoopovo »The Next Episode«.

Nastop plesalcev med polčasom. FOTO: Frederic J. Brown/Afp

Prvič v zgodovini Superbowla se je zgodilo, da so se na odru skupaj pojavile ikone te glasbene zvrsti, ki je, kot je na tiskovni konferenci pred nastopom povedal dr. Dre, tesno povezana s NFL, ligo ameriškega nogometa. »To bi se moralo zgoditi že zdavnaj. Hiphop je trenutno največji glasbeni žanr na svetu, zato se zdi noro, da smo potrebovali toliko časa, preden so nas priznali.« Napovedal je, da bo šov tako velik, da jim prihodnosti ne bodo mogli več odrekati. Kot kažejo evforični odzivi gledalcev in kritikov, je imel prav.

Zmagovalci finala ameriškega nogometa Los Angeles Rams. FOTO: Valerie Macon/Afp

Na oder so postavili ogromno strukturo, po kateri so se sprehajali glasbeniki in plesalci, v energičnem šovu pa so se na kratko poklonili tudi pokojnemu glasbenemu idelu Tupacu, ki je natanko na ta dan pred 25 leti izdal svoj odmevni četrti album. Eminem in Dre pa sta nastop izkoristila tudi za simbolna sporočila, čeprav naj bi jima organizatorji to izrecno prepovedali. Eminem je pokleknil v znak solidarnosti z nekdanjim igralcem nogometa Colinom Kaepernickom, ki je s to gesto ob igranju himne protestiral proti policijskemu nasilju. Dre pa je kljub prepovedi odrepal stavek »still not loving the police«, še vedno ne ljubim policije. Tako sta poskrbela prav za takšne novice, ki so si jim organizatorji želeli izogniti.

Medtem ko so bili glasbeniki deležni navdušenih odzivov, letošnja oglasna sporočila niso prepričala. Kot so zapisali v Guardianu, jih na prihodnjem Superbowlu ne bo težko izboljšati, precej bolj pa se bodo morali potruditi tisti, ki bodo hoteli preseči letošnji šov.