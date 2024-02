Suspenz zaradi ksenofobne in homofobne knjige

Italijanskega generala Roberta Vannaccija (55) so po disciplinskem postopku na obrambnem ministrstvu za 11 mesecev suspendirali z dolžnosti zaradi objave kontroverzne knjižne uspešnice Il Mondo al Contrario (Narobe svet). V knjigi Vannacci na več kot 300 straneh med drugim piše, da geji niso normalni, podpira teorijo zarote o »veliki zamenjavi«, po kateri pretežno muslimanski priseljenci nadomeščajo »prave« Italijane, ki so po njegovem mnenju lahko le belci, ter spodbuja pravico do samoobrambe.

Preiskavo proti generalu je potem, ko so se nad njegovim pisanjem pritožile številne organizacije, sprožilo tudi tožilstvo v Rimu.

Generalovih težav pa s tem še ni konec. V soboto je prišlo na dan, da nekdanjega poveljnika paravojaških enot obrambno ministrstvo preiskuje tudi zaradi goljufije in poneverbe v času, ko je bil vojaški ataše na italijanskem veleposlaništvu v Moskvi.

Iz desničarske stranke Liga Mattea Salvinija, kjer so želeli, da Vannacci junija zanje kandidira na volitvah v evropski parlament, so sporočili, da so za generala »preiskave kot odlikovanja« in zatrdili, da je žrtev lova na čarovnice.

Italijansko vojaško poveljstvo je Vannaccija zaradi sporne knjige avgusta lani odpustilo z mesta vodje Vojaškega geografskega inštituta, po nekaj tednih pa je prevzel položaj načelnika štaba poveljstva sil za kopenske operacije na poveljstvu vojske v Rimu.

General kljub obsodbam stoji za svojimi besedami in trdi, da mu ustava zagotavlja svobodo govora. Še več, sredi marca bo izšla njegova avtobiografija, ki so jo napovedali z besedami: »Najslavnejši italijanski general, avtor najbolj prodajane in najbolj polemične knjige tega trenutka, Il Mondo al Contrario, tokrat popelje bralca v odkrivanje človeka, ki se je odločil biti voditelj v vsakem trenutku svojega življenja.«