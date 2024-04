Tarantino prekinil razvoj svojega zadnjega filma

Ameriški režiser Quentin Tarantino že leta zatrjuje, da ima v sebi omejeno količino filmov; večkrat je dejal, da si želi bodisi posneti okroglo deset celovečercev (doslej jih je posnel devet, pri čemer Ubila bom Billa šteje kot en sam film) ali pa se upokojiti do 60. leta (star je 61), saj naj bi režiserji z leti izgubljali občutek za to, kaj je aktualno.

Leta 2012 je v intervjuju za Playboy dejal, da bi se na neki točki »rad ustavil. Režiserji se z leti ne izboljšujejo. Praviloma so najslabši filmi v njihovih opusih tisti štirje na koncu. Zame je moj lastni opus nad vsem in en slab film uniči tri dobre. Nočem tiste slabe, od realnosti odrezane komedije v svoji filmografiji, nočem filma, ob katerem bodo ljudje rekli: 'Prekleto, tale je dvajset let za časom.' Ko režiserji zastarajo, to ni prijetno.«

Prav zato je lani napovedal snemanje svojega desetega, zadnjega filma, ki naj bi nosil naslov The Movie Critic (Filmski kritik). Tarantino je nameraval za glavno vlogo angažirati Brada Pitta, kar bi bilo po filmih Inglourious Basterds (Neslavne barabe) in Once Upon a Time in Hollywood (Bilo je nekoč ... v Hollywoodu) njuno tretje sodelovanje, v zasedbi pa naj bi se znašli tudi številni igralci iz njegovih preteklih filmov.

Scenarij naj bi sledil zgodbi resničnega filmskega kritika, ki je v sedemdesetih v Kaliforniji svoje recenzije objavljal na zadnji strani pornografske revije. Tarantino je kritika označil za mešanico Howarda Sterna in Travisa Bickla iz filma Taksist, ob tem pa je dejal, da je bil »zelo nesramen. Preklinjal je. Uporabljal je rasistične žaljivke. Vendar so bile njegove reči res smešne. Pisal je o mainstream filmih in niso ga imeli za uglednega kritika, a mislim, da je bil zelo dober. Bil je hudo ciničen.«

Zgodba bi bila tako postavljena v Kalifornijo leta 1977, kritik pa bi pisal za izmišljeno publikacijo The Popstar Pages. Snemanje naj bi se začelo letos, a je bila produkcija odložena, saj se je Tarantino odločil scenarij predelati, nato pa spisati na novo. Kot zdaj poroča Deadline, si je glede svojega poslednjega filma »preprosto premislil« in projekta ne bo nadaljeval. Za svoj deseti film tako domnevno išče drugo zgodbo.

Pred leti se je podobno zgodilo že s Tarantinovim filmom The Hateful Eight (Osovraženih osem), ko je režiser scenarij delil z manjšo skupino igralcev, eden od njih pa ga je posredoval svojemu predstavniku. Kopije scenarija so kmalu zakrožile po spletu, in čeprav je Tarantino dejanje označil za izdajo, produkcijo filma pa zaustavil, se je sčasoma k projektu vrnil.