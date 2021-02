Tim Burton - Prihaja novi rod Addamsovih

Wednesday Foto A

Režiser, ki so mu blizu temačni fantazijski svetovi, bo za Netflix naredil televizijsko serijo o nekoliko starejši najstnici Wednesday iz znamenite morbidne družine Addams. Naslov nadaljevanke bo preprosto Wednesday, Burton bo tudi izvršni producent tega svojega prvega izleta na televizijo. Podrobnosti o tv-seriji še niso znane, ne o zasedbi ne o premieri. Avtor filmov, kot so Batman, Batman se vrača, Predbožična mora, Mrtva nevesta, Sweeney Todd: Hudičev brivec, Temne sence in številni drugi, je pravi režiser, ki bo znal zajeti temnejša čustva in ozračje, ki jih je družini Addams dal stripar Charles Addams leta 1938.Televizijsko serijo sta ustvarila Al Gough in Miles Millar, ki že imata izkušnje s podobnimi nadaljevankami in bosta tudi izvršna producenta. V prvi sezoni bo osem epizod, gledalci bodo spremljali Wednesday Addams od vpisa na nenavadno akademijo Nevermore naprej. Spopadala se bo z običajnimi in neobičajnimi odnosi, ki se vzpostavijo na šoli, s svojimi nadnaravnimi sposobnostmi, s skrivnostno okolico, umorom v bližnjem mestecu in nadnaravno preteklostjo staršev. To bo še ena od številnih priredb oziroma nadaljevanj dogodivščin družine Addams.