Tožba proti princu Andrewu se nadaljuje

Za britanskega princa Andrewa, ki se je zaradi sumljive povezave s pokojnim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom že pred časom umaknil iz javnosti, se je novo leto začelo z vsaj eno dobro novico. Spor glede nakupa počitniške hiše v enem od mondenih smučarskih središč v Švici je končan in vojvoda yorški bo lahko na 21 milijonov evrov ocenjeno nepremičnino naposled prodal. Denar mu lahko pride še zelo prav, saj ga morda čaka velika bitka na sodišču.

Sin angleške kraljice in njegova nekdanja žena Sarah, vojvodinja yorška, sta razkošno bivališče Helora v Verbieru v Švici kupila leta 2014. S prejšnjo lastnico, francosko družabnico Isabelle de Rouvre, sta se dogovorila, da ji bosta kupnino plačala na obroke. Sprva so se dogovorili, da bo zadnji obrok odplačan decembra 2019, vendar pa Yorkova kljub večkratnim pozivom denarja nista nakazala. Tako je 74-letna gospa trdila, da ji je par dolžan zadnji obrok v višini šest milijonov evrov.

Ker se niso mogli dogovoriti, kako bodo rešili zaplet, je gospa de Rouvre maja lani po pravni poti zahtevala svoj denar. Zdaj se je izvedelo, da je bil nakup naposled le končan pred približno dvema mesecema. »Na srečo se je ta zgodba zdaj razpletla. Vojne je konec,« je povedala nekdanja lastnica. Da je zadeva zaključena, in to brez pravnih posledic, je potrdil tudi vir blizu Andrewa.

Prinčeva družina je kočo s sedmimi sobami in notranjim bazenom sprva najemala, potem pa so se odločili za nakup. Sarah je s hčerama, princesama Beatrice in Eugenie, v njej preživela tudi tokratne novoletne praznike.

Zdaj, ko so računi poravnani, namerava princ nepremičnino v kratkem prodati. Denar mu zna priti še kako prav, saj sodišče v New Yorku ni odobrilo njegove prošnje, naj zavrne tožbo Virginie Giuffre. Ta ga je, kot je znano, obtožila, da jo je trikrat spolno napadel, ko je bila še mladoletna. Princ poznanstvo z zdaj 38-letno žensko še vedno zanika.

Giuffrejeva ves čas vztraja, da jo je Epstein posojal za spolne odnose prijateljem, med katerimi naj bi bil tudi princ Andrew. Trdi tudi, da se je princ zavedal, koliko je stara.

Ta vse obtožbe vztrajno, a nekoliko nespretno zanika. Njegovi odvetniki menijo, da bi morali tožbo ovreči zaradi sporazuma, ki sta ga leta 2009 sklenila Epstein in Giuffrejeva. Ona je v zameno za molk prejela pol milijona ameriških dolarjev, s podpisom pa se je zavezala, da ne bo tožila ne Epsteina ne drugih, morebitno vpletenih v spolne zlorabe. Zvezni sodnik Lewis Kaplan pa je razsodil, da se mora proces nadaljevati, in če ne bo poravnave, lahko princa Andrewa že letos med septembrom in decembrom čaka sojenje.