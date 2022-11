Alec Baldwin zaradi malomarnosti toži ekipo

Igralec Alec Baldwin bo vložil tožbo proti članom ekipe, navzočim na snemanju vesterna Rust, ki se je 21. oktobra lani končalo tragično, poroča AFP. Igralec je med pripravami za kader z rekvizitno pištolo, v kateri so bili pravi naboji, ustrelil direktorico fotografije Halyno Hutchins in ranil režiserja Joela Souzo. Baldwin toži orožarko Hannah Gutierrez-Reed, pomočnika režiserja Dava Hallsa, specialistko za rekvizitne pištole Sarah Zachry in skrbnika nabojev Setha Kenneyja, ker niso poskrbeli za primerno varnost na prizorišču snemanja. Vsi zanikajo odgovornost za tragično nesrečo.

»Tragedija se je zgodila na filmskem prizorišču – ne na strelišču ne na bojišču. Zgodila se je, ker je nekdo na prizorišče snemanja prinesel prave naboje in jih vstavil v rekvizitno pištolo,« je v obtožnici zapisal Baldwinov odvetnik Luke Nikas.

Baldwin vztraja, da mu je bilo rečeno, da je pištola varna. »Nanj so neupravičeno gledali kot na povzročitelja tragedije. S to tožbo želi oprati svoje ime,« še piše v tožbi. Zaradi nesreče je utrpel fizične in čustvene posledice.

Družina pokojne Hutchinsove je štiri mesece po nesreči vložila tožbo zoper igralca, a so dosegli izvensodni dogovor o poravnavi, Baldwin pa je še vedno vpleten v druge tožbe v zvezi z istim dogodkom.

Baldwin, odkrit podpornik demokratov, je bil v svojih številnih oddajah zelo kritičen do nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, po usodni nesreči pa so ga Trump in njegovi somišljeniki obtožili, da je Hutchinsovo ustrelil namerno. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters

Alec Baldwin (1958) je odraščal na Long Islandu v zvezni državi New York in se kot prvi od Baldwinovih (igralci so tudi njegovi bratje Stephen, William in Daniel) začel ukvarjati z igralstvom; njegova kariera je bila najbolj uspešna, čeprav ni tega mnenja. »Zame je cilj ustvarjanja igrati v filmu, v katerem je tvoja vloga gonilna sila, film pa je kritiški ali komercialni uspeh, a tega nikoli nisem doživel,« je dejal po pisanju Guardiana. Njegovo zasebno življenje je bilo, milo rečeno, burno. Potem ko si je v 90. letih prejšnjega stoletja ustvaril ugled z vrsto filmov, kot so Beetlejuice, Lov na Rdeči oktober in Glengarry Glen Ross, se je poročil s Kim Basinger, ki jo je leta 1990 spoznal na snemanju. Leta 2000 sta se ločila, med njima pa se je razplamtela bitka za skrbništvo nad hčerko in navdihnila knjigo Obljuba samemu sebi (2008). Kasneje ga je na platnu rehabilitiral Woody Allen, najprej v filmu Rimu z ljubeznijo in nato še v drami Otožna Jasmine, kjer je odigral premožnega poslovneža in moža Cate Blanchett.

V intervjuju, ki ga je avgusta dal za CNN, je dejal tudi, da je bilo to leto zanj grozljivo in da ga mnogi, ki ne poznajo vseh dejstev, še vedno napadajo. Če ne bi bilo njegove žene Hilarie Hayward-Thomas, s katero pričakujeta njunega sedmega otroka, je dejal, »bi najverjetneje pustil vse skupaj, se upokojil in izginil«.