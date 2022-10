Tržačan, ki obžaluje, da se ni naučil slovensko

V nadaljevanju preberite:

»Časi niso vedri, vendar želimo z ljudmi vseeno deliti veselje, ki ga prinaša Barcolana,« pravi Mitja Gialuz, predstavnik organizatorja Barcolane, najpomembnejša jadralska prireditev v tem delu Jadran. Ko je prevzel vajeti jadralnega kluba Barkovlje - Grljan – Società velica Barcola Grignano – in s tem Barcolane, je bil do tedaj najmlajši klubski predsednik. »Glede na leto 2014 imam nekaj manj las,« se spet zasmeje, »a s prireditvijo nismo zrasli le po velikosti – leta 2018 smo postali največja regata na svetu –, poskrbeli smo tudi za kakovostni preskok.

Gialuz je tudi velik zagovornik odprtega čezmejnega prostora, ki smo ga, kot pravi, dobili kot darilo Evropske unije. Veseli ga, da je Barcolana dogodek, ki zaobjame tudi slovensko stran zaliva, kar med drugim dokazuje današnja regata Go to Barcolana from Slovenia, od Pirana do Trsta. »Odraščal sem na Krasu, mama je iz Borga Grotte Gigante [Briščikov] v občini Zgonik in žal mi je, da se kot otrok nisem naučil slovenščine. Starši, ki so bili sicer Italijani, so mi dali ime Mitja, ker je bilo tako ime sinu njihovih prijateljev in jim je bilo všeč,« pojasni. Obenem ga je to ime tudi zaznamovalo, da mu je slovenski svet bližji.