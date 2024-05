Tudi Bollywood gre na volitve

Ker je Indija država z največ prebivalci na svetu, poleg tega pa imajo v nasprotju z najbližjo zasledovalko Kitajsko vsaj načeloma demokratične volitve, so njihove volitve največje na svetu. Letošnje, na katerih volijo 543 poslancev pomembnejšega spodnjega doma parlamenta, potekajo že od 19. aprila. V sedmih etapah jih bodo izvedli do 1. junija. Ta teden potekajo poleg drugih krajev tudi v največjem in najbogatejšem mestu v državi, 12-milijonski finančni prestolnici Indije Mumbaju, kjer je središče indijske filmske industrije, ene največjih na svetu; po starem imenu mesta Bombaj jo imenujejo Bollywood.

Ker hočejo v Indiji na volišča privabiti čim več od kar 968 milijonov volivcev, so v propagando vpregli tudi najslavnejše prebivalce mesta, filmske zvezdnike. Tako sta kazalce z vijoličasto črto, dokaz, da sta oddala glas, ponosno razkazovala tudi eden najbolj znanih bollywoodskih igralcev Amir Kan in njegova žena, producentka, scenaristka in režiserka Kiran Rao. Vendar veliko prebivalcev velemesta, v katerem so razlike med tistimi, ki imajo vse, in tistimi, ki nimajo nič, morda najvidnejše na svetu, saj so milijarderji v nebotičnikih dobesedno sosedi z reveži v barakarskih naseljih, ne bo oddalo glasov. Indijski zakoni namreč določajo, da lahko vsak odda glas le tam, kjer ima stalno bivališče, zato milijoni migrantskih delavcev v Mumbaju nimajo pravice glasovati.

V politiki najštevilčnejše države na svetu po volitvah sicer nihče ne pričakuje večjih sprememb. Še tretji mandat zapored naj bi osvojil premier Narendra Modi in njegova skrajno desna, populistična, nacionalistična, neoliberalna ljudska stranka. Ta ima trenutno v spodnjem domu že sama absolutno večino, skupaj s svojo nacionalpopulistično Nacionalno demokratično zvezo pa kar 342 sedežev.

Kljub trudu slavnih v Mumbaju na voliščih ne pričakujejo posebne gneče. Navadno svoje glasove odda dobra polovica upravičencev, medtem ko se v nekaterih delih države na volišča odpravi tudi po tri četrtine volivcev. Čeprav se morda zdi, da Mumbaj kot metropola z izjemno pisanim prebivalstvom ni najbolj pisana na kožo Modijevim hinduističnocentričnim konservativcem, so dejstva drugačna. Največja stranka v mestu je ljudska, sledi ji nekdaj vladajoči Indijski nacionalni kongres, stranka, ki je zgradila sodobno Indijo z vsemi njenimi dobrimi in še več slabimi platmi. Za njima sta dve sprti frakciji lokalne stranke Śhiva Sēnā; ponavadi ju opisujejo kot ekstremistični, šovinistični ali fašistični, znani pa sta po velikem vplivu v Bollywoodu.