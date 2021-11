Tuvalujski minister v kravati in do kolen v morju

Le kdo bi lahko svetovne politike, zbrane na podnebni konferenci v Glasgowu, nagovoril bolj prepričljivo kot zunanji minister Tuvaluja, miniaturne otoške države v Tihem oceanu? Na videoposnetku, ki je na družabnih omrežjih že pritegnil pozornost, v obleki in kravati z zavihanimi hlačnicami in do kolen v morju pošilja v svet svoje sporočilo. Simon Kofe je tako hotel pokazati, da je njegova država, ki leži le nekaj metrov nad morjem, v prvih bojnih vrstah proti podnebnim spremembam. Lahko bi dodali, da ne stojijo le do kolen v vodi, ampak jim, tako kot vsem nam, voda že teče v grlo.

Posnetek bodo jutri prikazali na podnebnem vrhu v Glasgowu, kjer se zasedanja na visoki ravni udeležujejo predvsem ministri za okolje in podnebne spremembe pogodbenic konvencije ZN o podnebnih spremembah, pa tudi nekateri drugi ministri, denimo za finance, razvoj, energetiko in infrastrukturo.

Voditelji pacifiških držav so tako kot številni protestniki, zbrani v Glasgowu in drugod po svetu, zahtevali takojšnje ukrepanje. Nekaterim državam, ki ležijo le nekaj metrov nad morjem, gre dobesedno za preživetje. Ena izmed takšnih je Tuvalu, na polovici poti med Havaji in Avstralijo. Gre za vulkanski arhipelag, sestavljen iz treh grebenskih otokov, Nanumanga, Niutao in Niulakita, in šestih pravih atolov. Na teh območjih, ki skupno merijo 26 kvadratnih kilometrov, živi okoli 11.000 prebivalcev.

Najvišje nad morjem leži Niulakita in še ta komaj 4,5 metra. Podnebne spremembe, ki se kažejo tudi z dvigom morske gladine, ta območja še posebej ogrožajo. Ker jim življenjski prostor izginja tako rekoč pred očmi, že nekaj časa zgroženi opazujejo posledice. Prognoze niso dobre: če se bo morska gladina v prihodnjih sto letih dvignila za od 20 do 40 centimetrov, na teh otokih ne bo več mogoče živeti. Toda sosednja Avstralija, ena od največjih proizvajalk premoga in zemeljskega plina na svetu, za njihove stiske nima razumevanja. Potem ko je zavrnila podpis dogovora o postopnem opuščanju rabe fosilnega goriva, h kateremu je na podnebni konferenci v Glasgowu pristopilo več kot 40 držav, je danes sporočila, da namerava premog prodajati »še desetletja«.

Tuvalu je četrta najmanjša neodvisna država na svetu po številu prebivalcev, kot parlamentarna demokracija pa je del Commonwealtha. Kraljica Elizabeta je tudi kraljica Tuvaluja, vendar ima tam pooblaščenca, generalnega guvernerja. V tako majhni državi morajo funkcije biti racionalno razdeljene, zato Simon Kofe ni le zunanji minister, ampak tudi minister za pravosodje in komunikacije.