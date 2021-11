Ugrabljena deklica je živa in zdrava

Zgodba z ugrabljeno štiriletno avstralsko deklico Cleo Smith se je srečno končala in zvezna država Zahodna Avstralija si je oddahnila. Cleo, ki je izginila sredi oktobra iz precej odročnega kampa, so odkrili v neki zaklenjeni hiši.



Policisti so sredi noči vdrli v zgradbo v naselju Carnarvon in pogrešanko našli zaklenjeno v eni od sob. Na srečo vseh živo in zdravo. Eden od policistov jo je vzel v naročje in jo vprašal po imenu in po tretjem poskusu mu je odgovorila: »Ime mi je Cleo.« Ugrabitve sumijo 36-letnega moškega, ki živi v istem kraju kot dekličina družina in je v pridržanju.



Kalvarija družine Smith se je začela med taborjenjem 16. oktobra. Dekličina mati Ellie Smith je povedala, da je Cleo sredi noči prosila za kozarec vode, potem pa odšla nazaj spat. Zjutraj je bila njena spalna vreča v šotoru prazna. Preiskava je pokazala, da deklica sama ne bi mogla iz šotora, očitno jo je nekdo ugrabil, ko je družina spala. Ellie Smith je na instagramu po koncu akcije presrečna napisala: »Naša družina je spet cela.«



Tako se je srečno končala ena največjih iskalnih akcij v zgodovini Zahodne Avstralije. Cleo so poleg policistov iskali številni prostovoljci in vojska. Tamkajšnja vlada je za informacije o izginuli deklici ponujala milijon avstralskih dolarjev.



Vse zgodbe seveda nimajo tako srečnega konca. Čeravno preiskovalci v podobnih primerih ne obupajo in nekatere ugrabljene otroke najdejo tudi po 15 letih, je vse prevečkrat drugače. Ves svet je spremljal izginotje male Britanke Maddie McCann, ki je 3. maja 2007 med spanjem izginila iz počitniškega naselja v Praii da Luz na Portugalskem, medtem ko so bili starši na večerji s prijatelji. Njen primer še vedno ni končan.