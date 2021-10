Umrl je James Michael Tyler, Gunther iz Prijateljev

V starosti 59 let je umrl ameriški igralec James Michael Tyler, ki ga tudi slovenska javnost najbolj pozna kot Guntherja, natakarja in vodje kavarne Central Perk v seriji Prijatelji. Zanj usoden je bil rak na prostati, ki so mu ga diagnosticirali pred tremi leti. Zatem se je razširil na kosti.

»Umrl je mirno v nedeljo zjutraj na svojem domu v Los Angelesu,« je njegovo smrt potrdila Tylerjeva predstavnica Toni Benson. »Če ste ga enkrat srečali, ste pridobili prijatelja za vse življenje.«

Tyler je nastopil v vseh desetih sezonah Prijateljev, v skoraj 150 nadaljevanjih. Kot Gunther je bil nesrečno zagledan v Rachel oziroma Jennifer Aniston, ki je bila v zgodnejših delih serije prav tako natakarica v Central Perku. Ljubezen ji je izpovedal šele v zadnji epizodi.

»Svet ga je poznal kot Guntherja, sedmega prijatelja ... Toda Michaelovi ljubljeni so ga poznali tudi kot igralca, glasbenika, zagovornika ozaveščanja o raku in ljubečega moža,« je še sporočila njegova predstavnica.

Anistonova je ob novici o njegovi smrti zapisala, da Prijatelji brez njega ne bi bili, kar so bili. »Hvala za smeh, ki si ga prinesel v serijo in naša življenja. Pogrešali te bomo.«

Odzvala se je tudi Courteney Cox, ki je v seriji igrala Monico, in izrazila hvaležnost, ker ga je spoznala.