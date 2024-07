Umrl je Jože Krajnc

V 72. letu starosti je umrl Jože Krajnc, med drugim novinar, urednik, scenarist, voditelj prireditev, gledališki ustvarjalec in humorist, mnogim poznan iz tandema Strašna Jožeta, poroča več spletnih medijev.

Krajnc je kot novinar deloval pri tedniku Naš čas in dnevniku Večer, bil je tudi sodelavec RTV Slovenija. Svoj pečat je pustil tudi kot scenarist, redaktor in urednik razvedrilnih televizijskih in radijskih oddaj. Vodil je mnoge prireditve, številnim pa je poznan kot humorist, ki je v paru z Jožetom Robido tvoril dvojec Strašna Jožeta, sta poročala spletna portala velenjcan.si in MMC RTV Slovenija.

Kot igralec je deloval v več gledališčih, tudi v domačem Gledališču pod kozolcem Šmartno ob Paki. Za igro, režijo in delo v kulturi je prejel več priznanj in nagrad.