Umrl je Lou Ottens, izumitelj glasbenih kaset

Senzacija praktično od prvega dne

Ocenjujejo, da so od 60. let minulega stoletja dalje izdelali okoli 100 milijard kaset. FOTO: Špela Ankele/Delo

Sodeloval tudi pri razvoju cedejev

Minuli vikend je v mestu Duizel na Nizozemskem umrl, ki velja za izumitelja glasbenih kaset, piše BBC. Ta nosilec zvočnih zapisov je danes pretežno pozabljen, četudi je v zadnjem obdobju kot še marsikaj iz preteklosti doživel mali preporod. Kaseto je, denimo, izdala celoVčasih so kasete krojile glasbeni vsakdan milijonov ljudi in spremenile način konzumiranja glasbe. Ocenjujejo, da so jih od 60. let minulega stoletja dalje izdelali kar okoli 100 milijard.Lou Ottens je leta 1960 prevzel vodenje razvojnega oddelka pri Philipsu, na katerem je s sodelavci razvil kaseto. Na sejmu IFA (Internationale Funkausstellung) v Berlinu so jo prvič predstavili leta 1963, novost je že kmalu doživela svetovni uspeh. Sam je ob petdesetletnici rojstva kasete reviji Time povedal, da je obveljala za senzacijo praktično od prvega dne.Zamisel kasete je kmalu zatem – v različnih formatih – povzelo več japonskih podjetij, a je dogovor med Philipsom in Sonyjem potrdil Philipsov patent.Kasneje se je Ottens angažiral tudi pri razvoju kompaktnih plošč, ki so jih doslej izdelali še več, okoli 200 milijard primerkov. Philips je prvi predvajalnik cedejev predstavil leta 1982.Ko se je Ottens štiri leta zatem upokojil, je povedal, da v karieri najbolj obžaluje, da walkmana, se pravi male pripravice, namenjene poslušanju kaset, ki je prav tako doživela globalni uspeh, ni razvil Philips, pač pa Sony.Novico o njegovi smrti – umrl je v visoki starosti 94 let – je njegova družina objavila včeraj.