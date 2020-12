Umrl je modni Napoleon Pierre Cardin

Kolekcija Pierra Cardina iz leta 1976. FOTO: AFP

Futuristična oblačila, geometrijski vzorci

Modni dogodek, ki je septembra proslavil sedemdeset let ustavrjanja francoske modne ikone. FOTO: Lucas Barioulet/AFP



Tudi Nasa

V 98. letu starosti je umrl francoski modni oblikovalec Pierre Cardin, ki je s svojimi futurističnimi kreacijami in geometrijskimi oblikami pretresel modni svet, je sporočila Francoska akademija za lepe umetnosti, katere član je bil.Njegovo ime je podpisovalo številne produkte, od rut, kemičnih svinčnikov, parfumov, zapestnih ur ali posteljnine, loteval se je tudi industrijskega oblikovanja in vlagal v nepremičnine. Nič čudnega, da so mu zaradi tega imperija, ki mu je prinesel tudi veliko premoženje, nadeli vzdevek Modni Napoleon.Cardin ni bil samo pionir novih avantgradnih oblik v modi, ampak v resnici tudi izjemen poslovnež, ki je svoj denar vlagal v prestižne objekte, kot je recimo kultna pariška restavracija Maxime, v kateri so se zbirali umetniki v času Belle Epoque, prenovil jo je in jo ponovno spremenil v zbirališče slavnih. Bil je tudi lastnik in restavrator gradu Marquis de Sade v Provansi, kjer je gostil koncerte in operne predstave.V petdesetih, ko so velika oblikovalska imena poudarjala predvsem žensko figure in ženstvenost, je Pierre Cardine prestrelil modo s svojimi futurističnimi oblačili, grafičnimi vzorci in ostrimi oblikami.»Moda je vedno smešna, kadar jo gledaš prej ali potem. A če jo opazuješ v tem trenutku, je vedno videti čudovito,« je leta 1970 izjavil za francosko televizijo.Rodil se je 7 julija 1922, blizu Trevisa in Benetk, v družini premožnih posestnikov. Še kot otrok se je z družino iz fašistične Italije preselil v Saint-Étienne v osrednji Franciji, kjer se je tudi šolal in s štirinajstimi leti postal krojaški vajenec, leta 1939 se je osamosvojil in delal kot krojač v Vichyju, med drugo svetovno vojno je delal za Rdeči križ, vse njegovo kasnejše življenje je podpiral humanitarne projekte. Leta 1945, takoj po koncu II. Sv. vojne, je odšel v Pariz, tam študiral arhitekturo, nato pa začel delati kot asistent v modni hiši Paquin, nekaj časa je sodeloval tudi z Elso Schiaparelli. Ko je spoznal francoskega režiserja Jeana Cocteauja, je zanj naredil kar nekaj kostumov, med drugim za film Lepotica in zver (1946). Leta 1947 je začel delati za modno hišo Christian Dior in kreativno sodeloval pri Diorjevi prelomni kolekciji 'new look', ki je zaznamovala modni svet po drugi svetovni vojni. Štiri leta kasneje je odprl lastno modno hišo, ki je oblikovala kostume za gledališče, nato pa leta 1954 lansiral slavno bubble dress , obleko v obliki mehurčkov. Njegove zgodnje kolekcije so nosile zvezde, kot so Eva Peron, Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot, Mia Farrow, Jean Moreau, s katero je bil v ljubezenskem razmerju, in Jacqueline Kennedy. Tudi skupina The Beatles je svoj prehod v pop zvezde zaznamovala s fotografiranjem v Cardinovih moških, do vratu zapetih oblekah.Bil je vizionar in velik futurist, njegove stvaritve pa so bile večkrat zazrte v prihodnost. Bil je prvi, ki je kombiniral ekstremno kratke kose z ekstremno dolgimi, ljubil je nasprotja in futuristične, geometrijske oblike. V zgodnjih sedemdesetih je veljal za revolucionarja v modi. Od nekdaj ga je vznemirjalo vesolje, leta 1970 je obiskal NASO, kjer je poskusil izvirno vesoljsko oblačilo, ki ga je nosil prvi človek na mesecu Neil Armstrong. Cardinu je bila vesoljska obleka tako všeč, da je za NASO ustvaril novo kolekcijo leta 1970 in na predstavitvi vesoljskih oblek dejal: »Obleke, ki so mi najbolj všeč, so tiste, ki jih ustvarim za stil življenja, ki še ne obstaja.«