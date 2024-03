Umrla je Matilda Bračun, ena najstarejših Slovenk

V 111. letu starosti se je poslovila ena najstarejših Slovenk, Matilda Bračun. Rojena je bila 24. septembra leta 1913, še v Avstro-Ogrski, v času pred izbruhom prve svetovne vojne. Bila je tudi najstarejša oseba na Slovenskem, ki je preživela covid-19.

Osnovno šolo je končala v Ljubljani in se zatem priučila za pletiljo, so lani zapisali na portalu mojaobcina.si. Delala je v Pletenini, kasneje Saturnusu, aktivna pa je ostala tudi po upokojitvi. Kot večkrat povedo ljudje, ki so dočakali zelo visoko starost, je bila tudi sama prepričana, da je skrivnost dolgoživosti v skromnosti pri hrani in pijači, pa tudi sicer. »Biti zmeren, trdo delati, uživati v vsakem trenutku in ne se preveč obremenjevati s stvarmi, ki jih ne moremo nadzorovati,« je povedala.

Leta 2017 je prišla v Center Deos Horjul. Mediji so o njej poročali tudi, da je bila kljub svojim letom aktivna uporabnica sodobnih tehnologij in najstarejša udeleženka tečajev digitalnega opismenjevanja v Sloveniji. Še posebej jo je navdušila možnost likovnega ustvarjanja na digitalni tablici, pri čemer je, kot je povedala, pripadala generaciji, ki je v šolah še pisala na drugačne tablice. Na tiste, na katere se je pisalo s kredo.

Ob lanskem 110. rojstnem dnevu ji je osebno čestitala tudi predsednica republike Slovenije Nataša Pirc Musar, ki je ob tem mdr. zapisala na facebooku: »Ko sva si segli v roke, sem v njenih toplih dlaneh začutila preprosto modrost življenja: medsebojno spoštovanje in ljubezen.« Čestital ji je tudi nekdanji predsednik Borut Pahor, prišla pa je tudi ministrica za digitalno preobrazbo gospa Emilija Stojmenova Duh.