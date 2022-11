Tudi pri 110 letih vestno hodi na volitve

Najstarejša državljanka Slovenije je Julijana Zakrajšek, ki je malo pred prvim novembrom, 28. oktobra, dopolnila 110 let. Na Opalkovem, lučaj od Rašice na Dolenjskem, rojstnega kraja Primoža Trubarja, je torej na svet privekala v Avstro-Ogrski, odraščala v kraljevini, se upokojila v socializmu, visoko starost pa uživa v kapitalizmu, zadnjih petnajst let pri svojem pranečaku Toniju Vintarju in njegovi družini na Podulaki.

Rodila se je v veliki kmečki družini, imela je pet sester in štiri brate. Izučena pletilja se je nato preselila v Ljubljano in tam delala vso delovno dobo ter še pet let po upokojitvi, vse do leta 1970. Kvačkanju je ostala zvesta tudi po vrnitvi na Opalkovo in še dandanes splete kakšen kos oblačila za domače – le takrat in za branje si nadene očala. Zdravje ji namreč k sreči še dobro služi, potoži edino nad bolečinami v kolenih. »Če me ne bi bolela, zaradi česar si v hiši pomagam z berglo, bi se zagotovo še sprehodila po vasi in tudi zaplesala,« je povedala med obiskom po rojstnem dnevu. Ob omembi plesa se je spomnila zabave za svojo stoletnico na Turjaku, ko se je zavrtela tudi s tedanjim županom Velikih Lašč Antonom Zakrajškom.

Tudi starša dočakala visoko starost

Tokrat ji je veliko zdravja zaželel njegov naslednik Tadej Malovrh. In tega si najbolj želi tudi sama, odločena, da ostane zvesta svojemu receptu za dolgo življenje: dobra volja in smeh ter predvsem strpnost in prijaznost pa nič alkohola in cigaret. A nekaj je tudi zasluga genov, doda, saj sta tudi njena starša dočakala visoko starost.

Le tri rojakinje so bile starejše Julijana Zakrajšek je z dopolnjenimi 110 leti in 14 dnevi četrta najstarejša prebivalka Slovenije doslej. Višjo starost so dočakali le Katarina Marinič (110 let in 307 dni), Marija Vencelj Maggi (110 let in 290 dni) in Nikolaj Dragoš (110 let in 260 dni). Druga najstarejša Slovenka ta čas je Matilda (Tilka) Bračun, ki je stara 109 let in 45 dni. V Sloveniji je konec junija živelo več kot tristo prebivalcev, ki so bili stari sto let ali več, kar je skoraj petkrat več kot ob prelomu tisočletja, ko jih je bilo 69, in skoraj desetkrat več kot na začetku leta 1990; takrat jih je bilo 36. Pričakovana življenjska doba je lani znašala 77,63 leta za moške in 83,69 leta za ženske, s čimer je bila pri moških dobrih enajst let (66,11), pri ženskah pa skoraj dvanajst let (71,96) daljša kot leta 1960.

Očala si nadene le pri branju in pletenju. FOTO: Milan Glavonjić

Kdaj je bila nazadnje pri zdravniku, še sama ne ve. »Od začetka epidemije covida-19 je bila doma, le k frizerju smo jo peljali,« je povedal Toni Vintar, ki je prateti z drugimi sorodniki pripravil praznovanje ob okroglem jubileju. Svojcev ima veliko, Zakrajškova pravzaprav niti ne ve, koliko je vseh pra-, prapra- in praprapranečakov. Poročila se namreč ni nikoli, kot je pojasnila, v času, ko naj bi se ljubezen porajala, to je bilo med drugo svetovno vojno, ni bilo prave priložnosti.

Zabava za sosedo Uko

Pripravam za slavje so se pridružili tudi krajani Podulake, ki so na sosedo Uko, kot jo ljubkovalno kličejo, zelo ponosni. Vaški mladeniči so se zbrali na njenem dvorišču, godec z umetniškim vzdevkom Kališki je raztegnil harmoniko in z združenimi močmi so dvignili petnajstmetrski mlaj. Še prej so nanj zavezali pisane trakove in pritrdili tablo z napisom 110 let – priporočljiva starost.

Pripravam za slavje so se pridružili tudi krajani Podulake, ki so na sosedo Uko, kot jo ljubkovalno kličejo, zelo ponosni. FOTO: Milan Glavonjić

»Nekoč so mladi fantje mlaje postavljali v čast svojim izvoljenkam, danes pa meni. Res so pridni,« se je nasmehnila čila in vedno urejena slavljenka, ki, mimogrede, v volilnem letu vestno izpolnjuje tudi svoje državljanske dolžnosti.

Mlaju je sledila večerja v gostilni na Škofljici, ki si jo je sama izbrala; ta dan se je zlahka odpovedala svojemu ustaljenemu večernemu protokolu – ob sedmih na kavč, pred televizijska poročila, če je petek, pa še ogled narodnozabavne oddaje.