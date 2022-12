V katarskem škandalu zdaj že 1,5 milijona evrov

Ko je evropski parlament v torek s 625 glasovi za in enim proti odstavil podpredsednico Evo Kaili, je bilo že jasno, da se politična pot 44-letne poslanke grške socialistične stranke Pasok, ki v evropskem parlamentu deluje v okviru druge največje poslanske skupine, socialdemokratskega zavezništva S&D (Napredna zveza socialistov in demokratov), zaključuje. Vsaj za zdaj. Poslanko so belgijski preiskovalci ujeli v mrežo, s katero so prečesali domnevni korupcijski škandal, da naj bi gostitelj aktualnega svetovnega nogometnega prvenstva Katar hotel s podkupninami v svetu oprati svojo podobo arhaične bližnjevzhodne diktature.

Preiskovalci so prejšnji konec tedna preiskali več zgradb v Bruslju, tudi zasebnih stanovanj in pisarn v stavbi evropskega parlamenta. Najprej so poročali, da so našli 600.000 evrov gotovine sumljivega izvora, zdaj je številka umazanega denarja narasla na 1,5 milijona. Pridržali so šest oseb, štiri so ostale v priporo. To so poslanka Kailijeva in trije Italijani, njen mož in asistent enega od italijanskih evropskih poslancev Francesco Giorgi, nekdanji evropski poslanec Pier Antonio Panzeri ter generalni sekretar nevladne organizacije No Peace Without Justice Niccolo Figa-Talamanca. Ti naj bi od Katarja dobivali denar, v zameno pa poskrbeli, da je evropski parlament to skrajno nedemokratično državo obravnaval bolj milo, kot bi si zaslužila.

Seveda vsi vpleteni in Katar zanikajo, da bi počeli karkoli protizakonitega. Prav tako še dva najprej pridržana, ki so ju potem izpustili, vodja Mednarodne konfederacije sindikatov ITUC Luca Visentini in oče Kailijeve; tega so v sobi enega od bruseljskih hotelov prijeli s kovčkom, v katerem je imel kar 750.000 evrov. Še 600.000 evrov so našli pri Panzeriju in 150.000 v bruseljskem stanovanju Kailijeve.

Njeno poslansko pisarno v Strasbourg so preiskovalci zapečatili. FOTO: Yves Herman/Reuters

Odraščala je v drugem največjem grškem mestu Solunu, kjer je študirala arhitekturo. Na univerzi Pirej v Atenah je leta 2008 magistrirala iz mednarodnih in evropskih odnosov. Že leta 1992 se je pridružila podmladku Pasoka, v letih od 2004 do 2007 pa je bila voditeljica na največji grški zasebni televiziji Mega Channet v lasti ladijskega mogotca, lastnika grškega nogometnega prvoligaša Olympiacosa iz Pireja ter angleškega prvoligaša Nottingham Foresta iz Nottinghama. Eva Kaili je v politiko poklicno stopila leta 2007, ko je postala poslanka v grškem parlamentu. Od leta 2014 je poslanka v evropskem parlamentu.

Letos januarja so jo izvolili za eno od 14 podpredsednikov. Zaradi katarskega korupcijskega škandala so jo ne samo odstavili, ampak tudi izključili iz poslanske skupine S&D, zato je zdaj samostojna poslanka. Z možem Francescom Giorgijem imata dve leti staro hčer.