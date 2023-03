Vdovi Kobeja Bryanta skoraj 29 milijonov dolarjev

Vanessa Bryant, vdova košarkarskega superzvezdnika lige NBA Kobeja Bryanta, je dobila tožbo proti šerifovemu oddelku okrožja Los Angeles. Pritožila se je, ker so policisti takoj po tragični nesreči s helikopterjem pred tremi leti, v kateri je poleg njenega legendarnega moža umrla tudi njuna hčerka, trinajstletna perspektivna košarkarica Gianna Bryant, javno objavili nazorne fotografije.

Na teh so se videli tudi deli trupel, kar je po besedah Bryantove bilo podobno spominkom s kraja nesreče, ki jih je mogoče prodajati. Odvetnik okrožja Los Angeles se je z njeno pritožbo strinjal in je poravnavo označil za pravično in razumno. Vanessi Bryant, ki bo v začetku maja dopolnila 41 let – prav toliko, kot je bil star njen mož ob svoji smrti –, bodo tako nakazali 28,850 milijona dolarjev davkoplačevalskega denarja.

Ob smrti 600 milijonov dolarjev

Še eden od tožnikov Chris Chester, čigar žena in hčerka sta prav tako umrli v tej nesreči, se je pogodil za odškodnino 20 milijonov dolarjev. Ali so vsi sorodniki žrtev prejeli podobno visoke odškodnine, za zdaj ni znano. Bryantova, poslovna ženska, 165 centimetrov visoka manekenka in dobrodelnica, je sicer že ob smrti svojega moža imela premoženje v vrednosti 600 milijonov dolarjev.

S Kobeyjem je bila srečno poročena od leta 2001 in imela sta štiri hčerke – vse do usodne nesreče 26. januarja 2020, ko je nesrečna posadka potovala na eno od košarkarskih tekem. Kobe Bryant in hčerka Gianna sta takrat v strmoglavljenju helikopterja umrla skupaj s še sedmimi ljudmi.

Živi v strahu

Vzrok strmoglavljenja v hribovitem predelu na obrobju mesta Calabasas naj bi bil človeški faktor – pilot, ki se je kljub slabi vidljivosti zaradi megle odločil za preveliko hitrost, zato je posledično izgubil nadzor nad plovilom. V pričanju na sodišču marca 2021 je Bryantova vdova naštela imena policistov, ki so razpečevali ter kazali fotografije mrtvih otrok, staršev in trenerjev z namenom, da bi razširjali morbidne govorice: »Živim v strahu, da bodo moje hčerke na družbenih omrežjih nekega dne naletele na prav te prizore.«

Visoka odškodnina je nakazala tudi konec podobnih praks, saj so v Kaliforniji pred kratkim sprejeli zakon, ki prepoveduje neavtorizirano fotografiranje žrtev na kraju nesreče ali zločina.