Vinci je svojo šifro skril v Piranu

Na piranskem Prvomajskem trgu je v soboto padla prva klapa za novi slovenski mladinski film Tartinijev ključ. V 25 snemalnih dneh bodo otroci hitreje in brez pametnih telefonov našli zaklad v starem zgodovinskem mestecu in prelisičili kriminalce. To je šesti celovečerec Vincija Voguea Anžlovarja, ki pravi, da je tudi ta njegov film o ljubezni in prijateljstvu, predvsem pa o svobodi.

Scenarij za Tartinijev ključ je avtor filma napisal v času karantene. »S sinom sva bila sama pri meni v hribih in sem mu moral brati čtivo, knjige, domače branje. Naletel sem na roman Romana Kukoviča Tartinijev ključ, ki je napet in zanimiv. Zelo je prevzel oba in sem si rekel, zakaj ne bi iz tega naredili filma. V recenziji knjige je pisalo: Ko Poletje v školjki sreča Da Vincijevo šifro«.

Na stopnišču vodnjaka Prvomajskega trga v Piranu sedijo trije klošarji: Boris Cavazza, Vinci Vogue Anžlovar in Primož Pirnat. FOTO: Boris Šuligoj

Zgodba se dogaja v Piranu, kjer se srečajo trije najstniki: Robert (Svit Šturbej), Barbara (Ella Lapajne) in Mario (Maks Kerševan). Eden od njih po pomoti prejme SMS-sporočilo, to pa sproži napeto in burno dogajanje. Otroci se skozi vrsto dogodivščin podajo v iskanje zaklada, pri tem morajo rešiti vrsto ugank in dodobra spoznati piranske zgodovinske dragocenosti. So bistrejši in hitrejši od kriminalcev in prvi najdejo »zaklad«, ki pa je dragocena zbirka pisem med slavnim violinistom Tartinijem in izdelovalcem violin Stradivarijem, ki Tartiniju svetuje, kako naj izpopolni svoje violine.

Vinci Vogue Anžlovar je vesel, da ga je tudi pri tem filmu podprl Boris Cavazza, njegov nekdanji profesor z AGRFT. FOTO: Boris Šuligoj

Prve prizore so posneli na slikovitem Prvomajskem trgu. V prvem kadru sedijo na stopnišču trije klošarji, ki jih odigrajo znani filmski delavci: Primož Pirnat (ki v filmu kot klošar pomaga reševati uganko o zakladu), sam režiser Vinci Vogue Anžlovar in Boris Cavazza, ki je uspešno nastopil v filmu Dedek gre na jug. Cavazza nam je povedal, da je na snemanje prišel v resnici kot statist in bolj zato, da podpre prijatelja Vincija. Sprva je bilo mišljeno, da bi prevzel pomembnejšo vlogo tudi v tem filmu: »Toda kmalu se je izkazalo, da bi bilo to zame in mojo bolezen prenaporno. Vlogo ribiča je prevzel Janez Škof, jaz bom pa tudi za nekaj trenutkov v filmu,« je na svojem »terenu« med snemanjem povedal Cavazza.

S snemanja prvih prizorov v Piranu. FOTO: Željko Stevanić

Tudi znani igralski obrazi

V filmu nastopa še nekaj naših znanih igralcev: Jurij Drevenšek, Tanja Ribič, Zala Djurić, Nenad Nešo Tokalić, Filip Vidušin (pevec skupine LPS, ki ravno zdaj v studiu pripravlja pesem za filmsko špico). V glavni vlogi kriminalca pa nastopa hrvaški zvezdnik Goran Navojec. Čeprav bodo snemanje dokončali že junija (po še treh dodatnih snemalnih dneh v Ljubljani), bo film prišel v kinodvorane šele čez dobro leto.

Glavna igralska trojka: Ella Lapajne (Barbara), Svit Šturbej (Robert) in Maks Kerševan (Mario). FOTO: Željko Stevanić

Gimnazijka Maks Kerševan iz Nove Gorice v filmu igra dekle prav tako z moškim imenom Mario. Vlogo, kot pravi, je morda dobila zato, ker hodi na dramsko gimnazijo in ima že nekaj izkušenj na odru. Izbira za vlogo jo je prijetno presenetila, saj je imela vseeno precej treme. Ella Lapajne iz Ljubljane o svojem liku pravi, da je Barbara 15-letna, pametna in malo navihana, na začetku tudi malo vzvišena, potem pa se zaljubi v svoj »zaklad« – Robija, on vanjo, Mario pa je zato ljubosumna.

Svit Šturbej je vesel, ker lahko stopa po bratovih stopinjah. To ni njegova prva izkušnja s filmom, saj je že snemal v kratkem filmu. Sicer pa njegova vloga niti približno ni takšna, kot jo živi v družini. »Prihajam iz zelo lepe družine, v kateri se dobro razumemo. Sicer pa smo se z igralsko skupino hitro in zelo povezali. Tako na setu kot v pravem življenju. Super bo snemati za ta film.«

Primož Pirnat igra klošarja, ki pomaga pri reševanju ugank s skritim zakladom. FOTO: Željko Stevanić

Vinci Vogue Anžlovar, režiser in scenarist. FOTO: Marko Feist

Predvideni predračun je 800 tisoč do 850 tisoč evrov. Producent filma je Zoran Dževardanović iz Blade produkcije. Financiran iz sredstev Slovenskega filmskega centra, koproducent je RTV Slovenija, tehnična pomoč Filmski studio Viba Film. Zgodba se dogaja v Piranu, kjer se srečajo trije najstniki. Eden od njih po pomoti prejme SMS-sporočilo ...

