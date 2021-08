Vojvodinja med pisateljicami

Zgodovinska romanca Her Heart for a Compass se je uvrstila na lestvico najbolje prodajanih knjig v Veliki Britaniji. Novica ne bi bila nič posebnega, če ne bi šlo za romaneskni prvenec Sarah Ferguson (61), nekdanje žene princa Andrewa, tretjega otroka britanske kraljice Elizabete II, ki je 3. avgusta izšel pri založbi Mills & Boon.



Romanca na več kot 500 straneh opisuje zgodbo rdečelase, svobodomiselne lady Margaret Montagu Scott, ki pobegne pred dogovorjeno poroko, da bi našla ljubezen. Po besedah založnikov zgodba temelji na resnični zgodbi vojvodinjine prednice, pa tudi na »njenem edinstvenem življenjskem popotovanju«.



Knjigo je Fergie napisala v sodelovanju s pisateljico Marguerite Kaye. Na britanski knjižni lestvici je trenutno na desetem mestu, v dveh tednih pa so prodali 2320 izvodov, poroča Daily Mail.



Fergusonova je sicer napisala že otroško knjigo Little Red, ki ni dosegla posebnega uspeha, prodali so približno 5000 izvodov.

»Popolnoma navdušena sem, da sem pri 61 letih začela z novo kariero kot pisateljica in da sem nagrajena z uspešnico, ki se je zavihtela v prvo deseterico.



Uresničile so se mi sanje in rada bi se zahvalila vsem, ki so že kupili knjigo. Upam, da uživajo v izjemnih dejanjih moje odločne rdečelase junakinje lady Margaret in opažajo vzporednice med mojim in njenim življenjem,« je povedala nekdanja članica britanske kraljeve družine.



Izrazila je upanje, da bo njena knjiga postala naslednji Bridgerton, a do tam je še daleč. Doslej so namreč prodali že več kot deset milijonov izvodov te zgodovinske romance Julie Quinn. Medtem pa Fergie že piše drugo knjigo, ki bo prav tako izšla pri založbi Mills & Boon.

