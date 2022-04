Vse najboljše, vaše veličanstvo!

»Ne poznam ene same formule za uspeh. Toda skozi leta sem opazila, da so nekatere vodstvene lastnosti univerzalne in pogosto povezane s tem, da ljudi opogumiš, da združijo svoje talente, prizadevanja, spoznanja in entuziazem za skupne cilje,« je nekoč dejala Elizabeta II., monarhinja z najdaljšim stažem v celotni britanski zgodovini, ki letos praznuje platinasti jubilej, 70 let vladavine.

Rodila se je 21. aprila 1926 kot prvi otrok vojvode Yorškega in njegove žene Elizabeth Bowes-Lyon. Da bo zasedla britanski prestol, je postalo jasno, ko se je njen stric kralj Edvard VIII. leta 1936 odrekel prestolu in je kralj Jurij VI. postal njegov mlajši brat, Elizabetin oče.

Letos mineva 70 let njene vladavine. Uradno so jo v Westminstrski opatiji kronali 2. junija 1953. Foto Instagram

Njeno vladavino so zaznamovali številni pretresi, ki so bili bolj povezani s člani kraljeve družine kot z njo osebno. Leto 1992 je kraljica sama, v javnosti praviloma zadržana v izražanju čustev, označila za grozljivo leto, annus horribilis. Tistega leta sta se razšla njen prvorojenec in prestolonaslednik princ Charles in princesa Diana, njen drugi sin princ Andrew in Sarah, vojvodinja Yorška, za nameček se je ločila še kraljičina hči Anne, windsorski grad pa je opustošil požar.

Uradna ločitev Charlesa in Diane je leta 1996 spodjedla priljubljenost monarhije, ki so jo označevali za zastarelo in brezčutno. Najhujše kritike je kraljica doživela po Dianini tragični smrti leta 1997, ko je užaloščene podanike nagovorila šele po nekaj dneh.

Smrt moža in obtožbe o rasizmu

Tudi novo tisočletje ji ni prizanašalo. Za enega večjih škandalov sta poskrbela Charlesov drugorojenec Harry in njegova žena Meghan Markle, ki sta najprej odstopila kot ožja člana kraljeve družine in se preselila v ZDA, potem pa kraljevo družino v odmevnem intervjuju z Oprah Winfrey obtožila rasizma. Aprila lani je umrl njen največji zaupnik, mož princ Filip.

Trenutno kraljici največ skrbi povzroča najljubši sin, princ Andrew, ki se je pod drobnogledom javnosti in pravosodja znašel zaradi prijateljstva z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, Virginia Giuffre pa ga je obtožila spolne zlorabe v času svoje mladoletnosti. Princ se je sojenju izognil in se z domnevno žrtvijo pogodil za dobrih 14 milijonov evrov.

Podanike skrbi njeno pešajoče zdravje. V zadnjem času je monarhinja z najdaljšim stažem v zgodovini odpovedala več dogodkov. Foto Matej Družnik

Težav za britansko monarhijo s tem še ni bilo konec. Pred kratkim so odkrili, da so v Charlesovi dobrodelni organizaciji bogatemu Savdijcu obljubili viteštvo, če prispeva v njihovo blagajno. Po vsem tem se je kraljica okužila z novim koronavirusom, in to prav od prestolonaslednika Charlesa.

Britansko javnost za kraljico, ki je kljub vsem pretresom pri podložnikih še vedno izjemno priljubljena, zaradi njenega pešajočega zdravja skrbi. Pred kratkim sta jo na gradu Windsor obiskala vojvoda in vojvodinja Susseška, ki sta se v Evropi mudila zaradi iger Invictus na Nizozemskem. Kot je Harry povedal v včerajšnji oddaji televizijske mreže NBC Today show, je bilo lepo videti babico. »Zame je pomembno, da dobro skrbijo zanjo in da ima okoli sebe prave ljudi,« je pojasnil in dodal: »Moj dom je zdaj v ZDA.«