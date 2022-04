Z rdečo barvo nad urednika Nove gazete

Kot zlovešča napoved se zdi novica, da je neznanec na vlaku med Moskvo in njegovo domačo Samaro lanskoletnega sodobitnika Nobelove nagrade za mir in urednika trenutno mirujočega kritičnega ruskega časopisa Nova Gazeta Dmitrija Muratova polil z rdečo barvo s primešanim acetonom. »Muratov, to je za naše fante!« je ob tem vzkliknil moški, kot je časnik objavil na svojem twitter profilu.

Neznanec je Dmitrija Muratova na vlaku polil z rdečo barvo in acetonom. FOTO: Dmitrij Muratov

V samem takšnem napadu sicer ni nujno že kaj zloveščega. Nekomu, ki preveč resno jemlje propagando, s katero ruski uradni mediji zasipajo svoje ljudstvo, je pač prekipelo in je to hotel pokazati z rdečo barvo. Ta naj bi simbolizirala kri ruskih »junakov«, ki »rešujejo« Ukrajince pred njimi samimi. Muratov se mu je za takšen izraz ogorčenosti najbrž zdel več kot primeren, saj je uradni Kremelj Novo Gazeto in Muratova, ki je njen dolgoletni urednik, že od nekdaj razglašal za plačance Zahoda in sovražnike Rusije, v zadnjem času pa so ta časopis še posebej intenzivno demonizirali zaradi njegovega nasprotovanja vojni v Ukrajini.

Takšna je preprostejša in bolj optimistična razlaga neljubega četrtkovega dogodka na vlaku.

Takšen je bil videti kupe na vlaku po napadu z barvo. FOTO: Dimitrij Muratov

A kdor pozna razmere na medijskem področju v Rusiji in brutalnost, s katero je Vladimir Putin medijsko krajino spremenil sebi v prid, v napadu na Muratova ne bo videl zgolj enkratnega in nenevarnega izraza nestrinjanja z enim največjih kritikov ruske uradne politike. Preteklost namreč opozarja, da je v tem napadu vendarle nekaj zloveščega in da to ni zadnje, kar bi se lahko zgodilo Muratovu.

Grozljiva statistika

Kar šest novinarjev Nove Gazete je namreč doslej svojo zavezanost resnici plačalo z življenjem. Leta 2000 so Igorja Domnikovega neznanci ustrelili na njegovem domu v Moskvi. Leta 2001 je Viktor Popkov padel kot žrtev navzkrižnega ognja v vojni v Čečeniji. Leta 2003 so zastrupili Jurija Ščekočikina, ki je ravno preiskoval korupcijski škandal med visokimi ruskimi uradniki. Leta 2006 so v domačem stanovanjskem bloku ustrelili Ano Politkovsko, ki je pred tem kritično spremljala in poročala o Čečeniji in Severnem Kavkazu. Leta 2009 pa sta umrli kar dve novinarki Nove Gazete: Nastasijo Baburovo so ustrelili na ulici, Natalijo Estemirovo pa so ugrabili neznanci. Nekaj dni po ugrabitvi so jo našli umorjeno.

Nobelov nagrajenec za mir se ne pusti ustrahovati. FOTO: Odd Andersen/AFP

V luči vsega naštetega je mogoče v barvi, politi po Dmitriju Muratovu, videti napoved nečesa mnogo hujšega. A tako Muratov kot njegovo uredništvo se ne dajo ustrahovati. Čeprav so Novo Gazeto zaradi strogega novega zakona o cenzuri medijev začasno prenehali izdajati, pišejo še naprej in napovedujejo, da bodo tisti člani uredništva, ki so se umaknili v tujino, svoje članke objavljali v novi izdaji Nova Gazeta Europe v ruščini in angleščini.