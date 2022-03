Z resnico nad domnevno laž

Na ameriški platformi za pretočne vsebine Hulu so prejšnji mesec začeli predvajati sedemdelno serijo Pam & Tommy, ki govori o ozadju verjetno najslavnejšega zasebnega posnetka spolnih odnosov. Na posnetku iz leta 1995 sta bila takratni seksualni simbol Pamela Anderson in njen sveži mož Tommy Lee, bobnar metalske skupine Mötley Crüe. Ker zdaj 54-letna Andersonova – pri nastajanju serije ni sodelovala – meni, da v Pam & Tommy ni prave resnice, je napovedala, da bo za drugo podobno platformo Netflix posnela dokumentarec o njenem videnju dogajanja. Zatrdila je, da bo »intimen in brezpriziven«.

Da so pri Hulu, ki je del ameriškega zabaviščno-medijskega velikana The Walt Disney Company, pripravljali nekaj na temo škandala z vročim videom Pamele Anderson in Tommyja Leeja, je bilo jasno že precej časa. Lani spomladi je njena prijateljica, vdova znamenitega pevca ter kitarista skupine Nirvana Kurta Cobaina, Courtney Lov, povedala, da je priprava serije Andersonovi povzročila »težko travmo«, nekdo drug pa je medijem zaupal, da so bile novice o pripravi serije zanjo in za vse, ki jo imajo radi, zelo boleče.

Dokumentarec, za zdaj še brez naslova, bo režiral Ryan White, med producenti pa bo tudi sin Andersonove (in Tommyja Leeja) Brandon Thomas Lee. Zato bodo imeli seveda neposreden dostop do igralke in njene osebne dokumentacije. Pri Netflixu so pojasnili, da bo dokumetarec obravnaval Pamelo Anderson kot popkulturno ikono tako s poklicne kot z zasebne plati.

Kanadska igralka je zaslovela v 90. letih prejšnjega stoletja v seriji Obalna straža, v kateri ni manjkalo postavnih deklet in fantov. FOTO: Dokumentacija Dela

Kanadčanka je zaslovela s televizijsko nadaljevanko Obalna straža (Baywatch, 1989 - 1999), v kateri je v letih od 1992 do 1997 nastopila v 111 epizodah. Z Leejem – prvim od po zadnjem štetju petih možev, kolikor jih je imela ob brezštevilnih krajših zvezah – sta se poročila na vrhuncu njene slave, po celih štirih dnevih od trenutka, ko sta se spoznala. Nepresenetljivo je bil zakon, v katerem sta se jima leta 1996 in 1997 rodila sinova, zelo turbolenten. Lee – zanj je bil to drugi zakon od trenutno štirih – ni bil nič kaj nežen in ljubeč mož, saj je pred ločitvijo leta 1998 zaradi družinskega nasilja odsedel pol leta zapora.

Zanimivo je, da so producenti Pam & Tommy želeli Andersonovo vključiti v pripravo serije, vendar ni hotela sodelovati. Prav tako se ni zmenila za prošnje igralke Lily James, ki jo je upodobila, ko se je želela pred snemanjem srečati z njo.