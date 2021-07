Za jokajočo deklico zbral več kot 36.000 funtov

Branitelj britanske časti

Prizor razočarane deklice med jokom, ki je sprožil dramo. FOTO: posnetek zaslona



Zdaj sam deležen spletnega nasilja

Med strastnim navijanjem na športnih tekmovanjih se ne rojevajo le najlepši čustveni odzivi. To se je pokazalo tudi v zadnjem tednu na izjemno gledani nogometni tekmi Eura 2021 ob porazu Nemčije in zmagoslavju Anglije. Med prenosom v živo je režiser, ki odloča o vklopih kamer, za nekaj trenutkov pokazal razočarano nemško plavolaso dekletce v solzah, posledično pa je sledil sramoten odziv številnih angleških navijačev.Ti so v zanosu zaradi zmage njihovega moštva tudi na družbenih omrežjih objavljali privoščljive in povsem neprimerne, žaljive in primitivne komentarje v povezavi z njeno narodnostjo, videzom in spolom. Nad ksenofobnim ravnanjem so bili seveda mnogi zgroženi, med njimi tudi(51) iz Newporta, ki je dokazal, da moški s častjo in osnovno integriteto še obstajajo.Prek spleta je namreč pozval ljudi, naj mu pomagajo zbrati denar za deklico, da bi si kupila ali privoščila nekaj lepega ter tako spoznala, da niso vsi Britanci grozni, pojasnjuje: »Videl sem komentarje in zdelo se mi je precej nagnusno, kako lahko ljudje rečejo nekaj takšnega o majhni deklici, ki joče.« Njegov cilj je bil, da s pomočjo platforme JustGiving zbere 500 britanskih funtov, a se jih je v kratkem času nabralo več kot 36.000.Na željo deklice oziroma njene družine, ki želi ostati anonimna, bo zbrani znesek sicer romal v roke Unicefa, torej za otroke sveta. V izjavi za javnost so člani dekličine družine še zapisali, da se vsem zahvaljujejo za podporo. Hughes je bil nad izjemnim odzivom ljudi navdušen, a pravi, da njegov cilj ni bil spreminjanje sveta, temveč v prvi vrsti vrniti nasmeh ne dekličin obraz.Zdaj je sicer tudi sam postal tarča internetnih trolov, ki se mu posmehujejo ter zlorabljajo njegove osebne podatke, med drugim tako, da ustvarjajo lažne profile ter objavljajo njegove stare tvite zunaj prvotnega konteksta. Nekateri so šli tako daleč, da ga obtožujejo prevarantstva in pedofilije, ker se jim zdi v tem primeru zbiranje denarja za mladoletno dekle povsem neprimerno. »Deležen sem pravega plazu žaljivk, kar je ironično, saj sem sam zbiral denar za deklico, ki je doživljala spletno nasilje,« ne more skriti razočaranja Hughes, ki sicer dela kot spletni razvijalec in je oče dveh otrok.