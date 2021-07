Začasni dom zvezdniškega raperja

Ameriški superzvezdniški raper, eden najodličnejših zbiralcev grammyjev, 44-letni Kanye West, je svoj deseti studijski album pred dnevi predstavil na razprodanem stadionu Mercedes-Benz v olimpijski Atlanti. Poimenoval ga je Donda, po svoji materi, ki je leta 2007 pri 58 letih umrla zaradi zapletov po plastični operaciji.



Predstavitve se je udeležilo veliko znanih osebnosti, na prizorišču je uživala tudi nekdanja soproga Kim Kardashian, ki se je minikoncerta udeležila v spremstvu otrok in sestre Khloé. Raper je bil med dogodkom sila redkobeseden, poleg tega naj nekatere pesmi ne bi bile dokončane.



Dan pozneje, ko bi album Donda moral uradno ugledati luč sveta, pa so Westovi predstavniki sporočili, da je datum zamaknjen na 6. avgust, saj naj bi avtor želel v miru dokončati svoje delo in ga brezhibnega ponuditi občinstvu.



S tem pa presenečenj še ni bilo konec. Kanye West se je odločil, da bo delo dokončal kar tam, kjer ga je predstavil. Vselil naj bi se na stadion, ki je očitno postal njegov nadvse nenavadni začasni dom.



Objekt, znan preprosto kot Benz, je večnamenski stadion, ki so ga odprli avgusta 2017 kot nadomestek stadiona Georgia Dome. West si bo domovanje delil z ekipo ameriškega nogometa Falcons in evropske nogometne različice Atlanta United FC. Sprejme tudi 70.000 gledalcev.



Čeprav se zvezdniki te ali one branže nemalokrat pohvalijo s komaj verjetnimi bogataškimi prebivališči, pa je začasni dom raperja gotovo med najbolj posebnimi. Da bi le v miru dokončal album, posvečen materi.

