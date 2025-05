Začetek sojenja raperju Diddyju, ta obtožbe zanika

V New Yorku se je danes z izbiro porote začelo sojenje enemu najuspešnejših ameriških raperjev in glasbenih mogulov Seanu »Diddyju« Combsu, znanemu tudi kot Puff Daddy. Od 16. septembra 2024 je v priporu v Brooklynu, saj mu je sodišče zavrnilo izpustitev po plačilu varščine zaradi morebitnih poskusov vplivanja na priče.

Combs je v petih točkah, kot navaja BBC, obtožen zarote v okviru izsiljevalske združbe (ang. racketeering), spolne trgovine in prevozov z namenom prostitucije. Če bo slavni raper obsojen, mu grozi, da bo v zaporu do smrti. Poleg tega se Combs sooča tudi z več desetimi civilnimi tožbami, v katerih ga posamezniki obtožujejo, da je zlorabljal svoj vpliv za omamljanje, zlorabe, posilstva, ustrahovanje in utišanje žrtev.

V zveznem kazenskem primeru je obtožen zarote v okviru kriminalne združbe, dveh primerov spolne trgovine in primerov prevoza z namenom prostitucije. Obtožbe vključujejo ugrabitve, omamljanje, prisilo k spolnim dejanjem, uporabo orožja in groženj. Na njegovem domu so našli droge, več kot tisoč steklenic otroškega olja in druge predmete za t. i. orgije, imenovane freak off.

Odvetnik Tony Buzbee trdi, da bo skupno več kot sto žensk in moških proti njemu vložilo tožbe. Ena od njih trdi, da jo je Combs skupaj z drugimi posilil leta 2003, ko je bila stara 17 let.

Kdo je Sean 'Diddy' Combs? Combs, znan tudi pod imeni Puffy, Puff Daddy, P Diddy, Love in Brother Love, je postal znan v 90. letih. Pomagal je pri karierah Mary J. Blige in The Notorious B.I.G. Njegova založba Bad Boy Records je gostila izvajalce, med njimi Faith Evans, Ma$e, 112, Mariah Carey in Jennifer Lopez. Zunaj glasbe je bil poslovno uspešen, zlasti z britanskim podjetjem Diageo za promocijo vodke Cîroc. Leta 2023 je izdal svoj peti album The Love Album: Off The Grid in prejel svojo prvo solo nominacijo za nagrado grammy. Na podelitvi MTV je prejel nagrado Global Icon.

Diddy vse zanika

Diddy je zanikal vse kazenske obtožbe in civilne tožbe označil za »poskus hitrega zaslužka«, njegove besede povzema BBC. Njegov odvetnik je za BBC povedal: »Verjamemo v pravni sistem. V resnici Combs nikogar ni spolno napadel ali zlorabljal – ne moškega ne ženske.«

Njegovi odvetniki so vložili zahtevo za zavrnitev dela obtožnice, kjer je obtožen prevoza zaradi prostitucije, in trdijo, da je tarča zaradi svoje rase. Na zaslišanju v New Yorku so njegovi odvetniki dejali, da Combs živi življenje svingerja z več spolnimi partnerji, tudi s spolnimi delavkami – in da to ni kaznivo.

Tožilstvo je razkrilo, da je zavrnil ponudbo tožilstva za priznanje krivde v zameno za nižjo kazen.

Combs, znan tudi kot Diddy in Puff Daddy, velja za ključno osebnost pri svetovnem vzponu hiphopa ob koncu 20. stoletja. Pripomogel je k nastanku številnih glasbenih zvezd rapa in glasbe R&B, kot so Notorious, B.I.G. in Mary J. Blige. FOTO: Angela Weiss/AFP

Kje se je vse začelo?

Zvezni pregon izvira iz obtožbe nekdanjega glasbenikovega dekleta, glasbenice Casandre Cassie Ventura Fine, da jo je več let spolno napadal in pretepal. Ameriški CNN je objavil posnetek varnostne kamere iz leta 2016, na katerem Combs pretepa in vleče za lase Cassie, vendar se je po vložitvi tožbe zaradi nasilja novembra leta 2023 s Combsom poravnala.

»Combs se je zanašal na zaposlene, omamna sredstva in vpliv njegovega poslovnega imperija in je ustvaril kriminalno podjetje, katerega člani in sodelavci so se med drugim ukvarjali s trgovino s spolnimi storitvami, prisilnim delom, ugrabitvami, požigi, podkupovanjem in oviranjem pravosodja,« vsebino obtožnice povzema ameriški časopis USA Today.

Combsa brani pet uglednih odvetnikov, ki so poskušali premakniti začetek sojenja za dva meseca, a jim sodnik Arun Subramanian 18. aprila ni ugodil, ker so po njegovem mnenju imeli dovolj časa za pripravo obrambe. Za izbiro porote je predvideno teden dni, uvodna nagovora tožilstva in obrambe pa sta za zdaj predvidena za 12. maj. Celoten proces naj bi trajal dva meseca in pol.

Sodnik je tožilcem dovolil, da na sojenju prikažejo videoposnetek pretepanja Cassie, kar so odvetniki hoteli izločiti. Trdijo, da je Combs nedolžen, saj da je na zabavah šlo za spolne odnose s privoljenjem žensk, ki zdaj govorijo o zlorabah. Šlo naj bi za nekdanja Combsova dekleta, ki so se zabav udeleževala prostovoljno, trdijo odvetniki.

Tožilstvo namerava na klopi za priče zaslišati štiri domnevne žrtve zlorab, med katerimi naj bi bila tudi Cassie, je poročal USA Today.