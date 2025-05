Nesreča na Hrvaškem: divjadi ni bilo

Za hudo nesrečo na Hrvaškem na cesti A3 v trčenju avtobusa in avtomobila z registrsko tablico Bosne in Hercegovine – v nesreči sta življenje izgubili dve osebi, 31 ljudi pa je bilo poškodovanih – ni bila kriva srna. Prometni strokovnjak je za Jutarnji list povedal, da je voznik lagal.

Za povzročitev tragične nesreče je na podlagi zakona o varnosti cestnega prometa in kazenskega zakonika voznik avtomobila kriv 90 odstotkov, voznik avtobusa deset odstotkov. Če se ugotovi, da je voznik avtomobila podal lažno izjavo, s katero je poskušal krivdo preložiti na druge, posredne (HAC) in neposredne udeležence v prometu, torej na voznika avtobusa, bi moral za to dodatno kazensko odgovarjati, trdi prometni strokovnjak Željko Marušić v svojem komentarju za Autoportal, ki ga povzema Jutarnji list.

Njegova izjava je bila, da je trčil v srno, ki je skočila na cesto, in ker ni mogel odstraniti avtomobila, je mahal drugim, da upočasnijo in ustavijo svoja vozila. Voznik avtobusa, ki je prihajal, se ni ustavil in se je zaletel v to vozilo na cesti, prebil varovalno ograjo in se prevrnil ter končal na nasprotni strani, je povedal Miroslav Golub, županijski poveljnik gasilcev.

FOTO: Emica Elvedji/Pixsell

To izjavo, ki je vplivala na prve ocene vzroka nesreče na avtocesti A3 Bregana–Lipovac, med priključkoma Popovača in Križ, ko je dvonadstropni avtobus silovito trčil v zadnji bočni del ustavljenega avtomobila, zanihal, prebil sredinsko ograjo in se prevrnil na drugo stran avtoceste, kjer v tistem trenutku na srečo ni bilo prometa, je županijski gasilski poveljnik podal izključno na podlagi izjave voznika – domnevnega glavnega krivca za povzročitev tragedije – brez kakršnegakoli preverjanja materialnih dokazov oziroma verodostojnih dejstev, na primer najdbe trupla srne, ki bi težko preživela trk z avtomobilom pri visoki hitrosti, in če bi ga, bi se le s težavo oddaljila od kraja na avtocesti, kamor bi bila odvržena, je dejal Marušić.

Voznik golfa je lagal

Nato je policija ugotovila, da srne sploh ni bilo, torej da je voznik golfa lagal in s tem neupravičeno prelagal velik del krivde na Hrvaške avtoceste (HAC) zaradi neustrezne stranske ograje za divje živali. To vzbuja dvom tudi o verodostojnosti njegovih drugih izjav, na podlagi katerih so se pojavile ‘strokovne’ ocene, ki hvalijo njegovo »pametno in pogumno ravnanje« tik pred nesrečo. Vendar je povsem jasno, da je bilo vse ravno nasprotno – voznik avtomobila je glavni krivec za povzročitev tragične prometne nesreče, navaja Jutarnji list.

Voznik golfa je menda zaspal za volanom, zaradi česar je vozilo zapeljalo z vozišča, trčilo v varnostno ograjo in se zaustavilo sredi desnega voznega pasu. Potem pa je vozilo zapustil in z mahanjem opozarjal druge voznike, a se je voznik avtobusa prepočasi odzval.

FOTO: Emica Elvedji/Pixsell

Policija: Pridržana sta oba voznika

Voznika osebnega avtomobila in avtobusa sta bila pridržana, je v nedeljo potrdil vodja prometne policije PU Siško-moslavške županije Vjekoslav Štingl in pri tem zanikal zgodbo voznika, da je avtomobil trčil v srno na avtocesti A3.

»Županijsko državno tožilstvo je v sodelovanju s policijo in sodnim izvedencem prometne stroke razjasnilo primer in na tej podlagi so bili izvedeni postopki pridržanja obeh voznikov, ki sta trenutno na klinični obravnavi na postaji prometne policije v Kutini,« je povedal Štingl za RTL Danas.

Na vprašanje, za kaj sta voznika obtožena, ali gre za deljeno odgovornost in kakšne kazni so predvidene, je odgovoril: »O deljeni odgovornosti bomo še videli, za nas pa obstaja odgovornost obeh voznikov zaradi povzročitve prometne nesreče v cestnem prometu, po zakonu pa je predvidena zaporna kazen do treh let.«

Na vprašanje glede jutranje izjave voznika avtomobila, da se je poskušal izogniti srni, je Štingl dejal: »Lahko rečem, da z ogledom kraja dogodka nismo ugotovili nikakršne prisotnosti divjadi na tej avtocesti oziroma v konkretnem primeru.«

Odsek, na katerem se je zgodila prometna nesreča, po njegovih besedah ni nič bolj nevaren kot kateri koli drug. »Nevaren je zato, ker gre za avtocesto, kjer se dosegajo visoke hitrosti in kjer je promet zelo gost. Vsako leto je gostota prometa večja. Po tej avtocesti vozi ogromno število tovornih in osebnih vozil,« je pojasnil Štingl, kot navaja Hina.

Potniki niso bili pripeti

»Če bi bili vsi v avtobusu pripeti z varnostnimi pasovi, bi bilo zagotovo manj poškodovanih, morda sploh ne bi bilo smrtnih žrtev,« pa je za Index dejal prometni strokovnjak Goran Husinec.

Pojasnil je tudi, kaj moramo storiti, če se nam vozilo ustavi na avtocesti v temi: »Takoj moramo izstopiti iz vozila. Vklopiti svetilko ali, če je nimamo, uporabiti lučko na telefonu in pomahati drugim udeležencem, da jih opozorimo. Nato moramo oditi do prtljažnika, vzeti varnostni trikotnik in ga postaviti. Ko ga postavimo, takoj pokličemo policijo, povemo, da je nujno in naj policija napoti patrulje ter prevzame nadzor nad prometom.« Pomembno je tudi, da se držimo omejitev hitrosti – tako zaradi lastne varnosti kot tudi varnosti vseh drugih udeležencev v prometu, je še dejal.