Nacionalno preverjanje znanja je premešalo karte

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je letos prvič poleg ocen v zadnji triadi eno od meril za vpis v srednje šole z omejitvijo vpisa. Odkar so bili 22. aprila objavljeni rezultati NPZ, mnogi devetošolci preračunavajo, ali imajo dovolj točk za vpis na želeno šolo. Nekatere srednje šole so na svojih spletnih straneh objavile natančne anonimizirane podatke, koliko točk ima posamezni kandidat iz ocen in koliko iz NPZ. S tem želijo učencem pomagati pri odločitvi, ali naj prijavo za vpis prenesejo na drugo šolo ali ne.

Kandidati imajo še jutri do 15. ure čas, da prijavo za vpis prenesejo na katerokoli drugo šolo. Na srednjih šolah pričakujejo ogromno klicev, saj je NPZ precej višje postavil marsikoga, ki prejšnja leta na najbolj zaželenih gimnazijah ne bi imel nobenih možnosti. A niso le gimnazije tiste, kjer bosta štela vsaka točka in vsak odstotek. Tudi Srednja frizerska šola Ljubljana ima denimo še vedno več kot sto preveč prijavljenih, tam pa na prvem mestu najdemo kandidatko, ki bi se s svojimi točkami zlahka vpisala tudi na Gimnazijo Bežigrad.