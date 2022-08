Zanima ga veliko stvari, ne le Avatar

Njegova poklicna pot traja več kot štiri desetletja, danes je dopolnil 68 let, a nič ne kaže, da se bo eden najuspešnejših režiserjev v zgodovini filma James Cameron kaj kmalu ustavil. Decembra letos bo v kinematografe, potem ko se je snemanje zaradi epidemije covida-19 močno zavleklo, vendarle prišel njegov film Avatar: Pot vode, nadaljevanje znanstvenofantastične uspešnice iz leta 2009.

Avatar je tedaj postal prvi film, ki je prinesel v blagajne več kot dve milijardi dolarjev. Šele leta 2019 ga je prehitela akcijska pustolovščina Maščevalci. Gre za zelo dolg film, ki traja 160 minut, nadaljevanje pa bo še daljše. »Nočem, da kdor koli stoka zaradi dolžine, medtem ko po osem ur gledajo televizijske serije,« je pred kratkim v intervjuju za Empire očitke, da gledalci ne morejo tako dolgo ostati zbrani, komentiral kanadski režiser, ki se je pri 17 letih preselil v Kalifornijo in odtlej živi v ZDA.

Četudi se bliža vstopu v osmo življenjsko desetletje, ga v prihodnjih letih čaka neusmiljen delovni ritem, saj bo decembra 2024 sledil še tretji, dve leti za tem četrti in nato leta 2028 še peti del Avatarja. »Covid nas je prizadel, kot je prizadel vse v filmski industriji. To ne pomeni, da imamo dodatno leto za dokončanje Avatarja 3, saj se mu bomo z dnem, ko bo drugi del ugledal luč sveta, posvetili stoodstotno,« je dejal oskarjevec, nato pa namignil, da utegne vlogo režiserja v četrtem ali petem delu prepustiti komu drugemu. »Zanima me veliko stvari, ne le Avatar. Morda bom štafeto predal nekomu, ki mu zaupam. Ali pa ne. Ne vem.«

V filmsko zgodovino se je najprej zapisal kot režiser Terminatorja (1984), s katerim je dokazal, da film ne potrebuje visokega proračuna, zveneče igralske zasedbe ali znanega režiserja, da postane uspešnica. Pri tem je pokazal izjemen čut za izbiro glavnega igralca: Arnold Schwarzenegger v vlogi hladnega in redkobesednega robota je bil zmagoviti dobitek.

Nato je deset let snemal bolj kot ne zgolj akcijske filme, zato je odločitev, da se podpiše pod mešanico romance in zgodovinske katastrofe, ki jo danes poznamo pod imenom Titanik, v filmskih krogih vzbudila nemalo začudenja. Toda bila je zadetek v polno: film je pobral enajst oskarjev in obveljal za enega najuspešnejših vseh časov.