Zapela bo himno na Bidnovi prisegi

Inavguracijski komite Joeja Bidna in Kamale Harris je včeraj objavil, da bo prihodnji teden na zaprisegi novoizvoljenega predsednika in podpredsednice ameriško himno zapela Lady Gaga. Zanjo to ne bo prvič, himno je pred petimi leti zapela na finalu ameriške nogometne lige.



Naklonjenosti do Bidna Lady Gaga doslej ni nikdar skrivala, na zborovanju v Pittsburghu na začetku lanskega novembra je publiko pozvala, naj volijo za demokratskega kandidata: »Volite, kakor da je od tega odvisno vaše življenje. Vse ženske in vsi moški s hčerkami, sestrami in mamami – vsi, ne glede na identiteto: zdaj imate priložnost voliti proti Donaldu Trumpu. Glasujte za Joeja, on je dober človek.«



Lady Gaga je z Bidnom sodelovala, ko je bil še podpredsednik, v kampanji Mi odločamo proti spolnemu nadlegovanju v študentskih kampusih.



Med nastopajočimi na inavguraciji v sredo prihodnji teden bodo še Jennifer Lopez, Andrea Hall, prva temnopolta ameriška gasilka, ki je dosegla gasilki čin stotnice, bo vodila prisego zastavi, molitev bo vodil dolgoletni Bidnov prijatelj, jezuitski duhovnik Leo J. O'Donovan, blagoslov prav tako dolgoletni prijatelj novega predsednika, metodistični pastor Silvester Beaman, s pesmijo bo nastopila tudi Amanda Gorman, prva ameriška mlada »dvorna pesnica«. Za inavguracijo načrtujejo tudi niz spletnih dogodkov, enega od večernih bo vodil igralec Tom Hanks.

