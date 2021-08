Zaradi novih obtožb mu grozijo dodatna tri leta zapora

Nad najostrejšega kritika predsednika Vladimirja Putina, opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki ga je po okrevanju v Nemčiji po lanski zastrupitvi z živčnim strupom novičok ob vrnitvi v domovino januarja letos doletela dvoinpolletna zaporna kazen zaradi kršitev pogojne kazni iz leta 2014, se je zgrnila nova obtožba. To so oblasti napovedale v sredo, prinesla pa bi mu lahko novo, do tri leta trajajočo zaporno kazen.



Preiskovalni odbor, ki se ukvarja z večjimi zločini, je v sredini izjavi zapisal, da je Navalni obtožen ustanovitve organizacije, ki »krši osebnostne in druge pravice državljanov«. Z morebitno novo zaporno kaznijo bi njemu in njegovim sodelavcem preprečili tako udeležbo na letošnjih jesenskih parlamentarnih volitvah kot na prihodnjih predsedniških, ki bodo leta 2024, ko se izteče Putinov zdajšnji šestletni mandat.



Odbor je navedel, da je Protikorupcijska fundacija spodbudila državljane h kršitvi zakonodaje in k udeležbi na nezakonitih protestih, na katerih so januarja zahtevali njegovo izpustitev. Že junija je njegovo organizacijo in njeno lokalno politično mrežo moskovsko sodišče prepovedalo kot ekstremistično, že prej pa so se sodelavci fundacije več let srečevali z najrazličnejšimi pritiski.



Več sodelavcev Navalnega je bilo v strahu pred preganjanjem prisiljenih zapustiti Rusijo, v strahu pred aretacijo so razpustili lokalne skupine, proti podpornikoma Leonidu Volkovu in Ivanu Ždanovu, ki bivata v tujini, pa so v torek napovedali preiskavo, češ da sta organizirala zbiranje finančnih sredstev za mrežo Protikorupcijske fundacije, kar je kaznivo dejanje, za katero je po ruski zakonodaji zagrožena do osemletna zaporna kazen.



Po poročanju agencije Reuters je tokrat prvič, da so kriminalistično preiskavo uvedli na podlagi junijske razsodbe, da so Protikorupcijska fundacija in njene lokalne izpostave ekstremistična organizacija. Aktivisti, ki na družbenih omrežjih objavljajo pod imenom Team Navalny, so novo obtožbo zoper Navalnega označili za nesmiselno, na omrežju Telegram so objavili: »Nihče ne krši osebnostnih in drugih pravic državljanov bolj kot Putin in njegovi pajdaši, s preiskovalnim odborom vred.«



Že v nedeljo pa so ruski mediji poročali, da je državo brez razlage zapustila tesna sodelavka Navalnega, pravnica Ljubov Sobol, ki je lani napovedovala, da bo kandidirala na volitvah za članico moskovske mestne dume in letos na parlamentarnih volitvah. Aktivistko je letos doletela obsodba, češ da je protipravno vstopila v stanovanje agenta, ki naj bi bil vpleten v zastrupitev Navalnega, sodišče ji je naložilo leto dni družbenokoristnega dela. Zdaj se je odpravila v Turčijo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: