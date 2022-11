Poslovila se je kulinarična blogerka Julie Powell

Najprej je Julie Powell zaslovela z blogom, v katerem je kot amaterska kuharica iskreno in samokritično popisala svoje kuharske uspehe in spodrsljaje, ko je po navodilih znamenite Julie Child vsak dan ustvarila eno od (francoskih) jedi. Iz bloga je nastala knjižna uspešnica, iz knjige nič manj uspešen film Julie & Julia z Amy Adams in Meryl Streep v glavnih vlogah. Pred uspešno avtorico so bili novi izzivi, a jo je izdalo zdravje. Pri 49 letih je umrla zaradi srčnega zastoja, ki ga je povzročila srčna aritmija, je sporočil njen mož Eric Powell.

S pisanjem bloga je prvič zbudila pozornost leta 2002. Ko se je približeval njen 30. rojstni dan, je želela v življenje vnesti nov ritem in smisel, saj je služba tajnice ni izpolnjevala. Odločila se je, da bo v svoji mini kuhinji v stanovanju na Manhattnu v letu dni skuhala jedi iz vseh 524 receptov iz mamine kuharske knjige Mastering the Art of French Cooking. To je leta 1961 izdala Julia Child, chefinja v televizijski oddaji in legenda francoske kuhinje v ZDA.

Čeprav ni imela formalnega kuharskega znanja, se je izziva lotila s strastjo, svoje uspehe, a tudi jezo in obup ob spodletelih kuharskih poskusih, pa popisovala v blogu Julie/Julia Project na platformi Salon.com. Zaradi priljudnega pristopa in duhovitega stila in navsezadnje pogoste kritike na lasten račun se je število bralcev povzelo na več kot 400.000, od tega jih je nekaj tisoč redno spremljalo njene objave. Iz bloga je tri leta pozneje nastala knjižna uspešnica Julie & Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen, nato pa leta 2009 še film Julie & Julia. Blogerko je odigrala Amy Adams, njeno kuharsko vzornico Meryl Streep. To je bil hkrati tudi zadnji film Nore Ephron, ki je zanj napisala scenarij in ga režirala.

Istega leta je Julie Powell objavila svojo drugo knjigo Cleaving: A Story of Marriage, Meat and Obsession, v kateri je popisala svoj odnos z možem. Letos je znova začela pisati za Salon.com komentarje k Netflixovi seriji Julia Child Challenge.

»Julie me je naučila, kako najti svojo pot v tem svetu. Stvari niso bile takšne, kot sem mislila, da so. Ne gre le za zaupanje, ali željo, ali srečo. Vse to je dobro imeti, o tem ni dvoma. A tu je še nekaj več, nekaj, iz česar izvira vse našteto. To je veselje,« je nekoč zapisala Julie Powell, ki je skozi kuhanje odkrila svoj pisateljski talent in poslanstvo.