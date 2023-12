Župan Kijeva kritizira predsednika Zelenskega

Ker se je ukrajinska protiofenziva nenadoma znašla v krizi, se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski znašel pod plazom kritik. Med njegovimi največjimi nasprotniki je župan Kijeva, priljubljeni Vitalij Kličko, ki je Zelenskega med drugim obtožil, da je njegova vlada avtoritarna in da je glede tega zelo podoben ruskemu predsedniku Putinu.

Kličko, ki je župan prestolnice že skoraj deset let, je – kot so zapisali v španskem dnevniku El País – povedal, da se ljudje vedno glasneje tudi sprašujejo, zakaj Ukrajina ni bila bolje pripravljena na vojno in kako je mogoče, da so Rusi tako hitro prišli vse do Kijeva. »Zelenski do konca ni verjel, da je ruska invazija sploh mogoča, in to kljub opozorilom ameriških obveščevalnih služb.« Prav tako naj bi imel po njegovem mnenju Zelenski preveliko oblast nad mediji, ki do njega nikoli niso kritični.

Tridesetodstotna podpora

Zelenski se vedno bolj razhaja tudi s poveljnikom oboroženih sil Valerijem Zaluž­nim, ki je priznal, da se je ukrajinska vojska znašla v slepi ulici in da je sovražnik izjemno močan. Kličko je v tem sporu podprl generala. »Povedal je resnico, čeprav je nekateri morda ne želijo slišati.«

Vitalij Vladimirovič Kličko, ki je imel nekoč izjemno športno kariero in je bil kar šestkratni svetovni prvak v boksanju težke kategorije, pač ni vajen porazov. Pravijo mu tudi doktor Železna pest. Pred dvema letoma je v javnosti završalo, ko se je po 25 letih ločil od svoje žene Natalije, s katero ima tri otroke in ki živi v Nemčiji in je kantavtorica. Ko so ga takrat novinarji spraševali, ali je razlog za ločitev morda druga ženska, jim je odgovoril z besedami himne Kijeva: »Moje srce je okupirano le s Kijevom, kako bi ga ne imel rad?« Klička zdaj, ko se je zoperstavil Zelenskemu, sprašujejo, ali si želi morda postati predsednik, a je zatrdil, da mora biti v vojni vsekakor lojalen predsedniku.

Predsedniške volitve naj bi se zgodile marca prihodnje leto, čeprav večina ljudi temu nasprotuje in se že vnaprej sprašuje o njihovi legitimnosti, saj je več milijonov prebivalcev pred vojno prebegnilo v tujino, marsikje pa še vedno potekajo spopadi. Anketa, ki so jo naredili v reviji The Economist, je pokazala, da ima Zelenski 30-odstotno podporo v javnosti, medtem ko Zalužnega podpira kar 70 odstotkov prebivalcev. Vsekakor pa raziskave dokazujejo, da je kar 60 odstotkov prebivalcev naklonjenih boju proti sovražniku, vse dokler Rusi ne bodo zapustili celotnega ozemlja države. Ruska grozodejstva pa se ob vsem tem še kar nadaljujejo, kar dokazuje videoposnetek usmrtitve dveh ukrajinskih vojakov, ki sta se predala v jarku na fronti. Ukrajinska vojska je potrdila pristnost posnetkov, ukrajinsko tožilstvo pa je že začelo preiskavo zaradi morebitnega vojnega zločina.