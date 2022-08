Zgodovina in ljudstvo sta na njeni strani

Sodišče v Hongkongu je v sredo zavrnilo pritožbo nekdanje televizijske praktikantke na državni televiziji CCTV Zhou Xiaoxuan, ki je pred štirimi leti vložila tožbo proti televizijskemu voditelju Zhu Junu zaradi spolnega nadlegovanja. Zhou Xiaoxuan, na Kitajskem bolj znana kot Xianzi, je z javno obtožbo, da jo je še kot enaindvajsetletno slavni Zhu Jun v garderobi otipaval in na silo poljubil, postala prvi obraz kitajskega gibanja #jaztudi.

Takrat petdesetletni televizijski voditelj je njene obtožbe v celoti zanikal in proti Zhou Xiaoxuan vložil tožbo zaradi obrekovanja, ona pa se je odločila za protitožbo. Sodna bitka se je raztegnila na več let, sovpadla je s širšim napadom kitajske komunistične partije na feministični aktivizem in spletne diskusije o pravicah žensk.

Lanskega septembra je sodišče v Pekingu razsodilo proti Zhou Xiao­xuan, kot razlog so navedli nepopolne dokaze. V odgovoru je očitala sodišču, da ni poskrbelo za pravičnost postopka, in opozorila, da je sodnik zavrnil njene večkratne zahteve za pregled dokazov, na primer posnetkov nadzorne kamere pred garderobo.

Zhu Juna je Zhou Xiaoxuan tožila zaradi kršitve osebnih pravic, saj ­kitajska zakonodaja spolnega ­nadlegovanja takrat še ni sankcionirala. FOTO: Noel Gelis/AFP

V sredo je njeno pritožbo iz podobnih razlogov zavrnilo pekinško občinsko ljudsko sodišče. Na uradni spletni strani na omrežju weibo so objavili, da dokazi, ki jih je predložila tožnica, ne zadostujejo za obtožbo, da jo je Zhu Jun spolno nadlegoval, zato njena pritožba ni utemeljena.

Zhu Juna je Zhou Xiaoxuan tožila zaradi kršitve osebnih pravic, saj ­kitajska zakonodaja spolnega ­nadlegovanja takrat še ni sankcionirala, to se je spremenilo šele lani. Po poročanju CNN so kitajski mediji spremljali tožbo Zhou Xiaoxuan, na družbenih omrežjih je takoj dobila 300.000 sledilcev, lani pa so njen račun na weibu blokirali, prav tako račune mnogih njenih sledilcev oziroma sledilk, ki jih v zadnjih letih vse bolj napadajo nacionalistični troli. Zhou Xiaoxuan so obtožili laganja in »udinjanja tujim silam«, kar je ­partijska fraza, ki jo običajno uporabljajo za blatenje disidentov, znanstvenikov, v zadnjem času tudi za strokovnjake, ki nasprotujejo trdi državni politiki proti širjenju covida-19.

Vhod na sodišče so v sredo zavarovali policisti in agenti v civilu ter s popisovanjem dokumentov poskušali preprečiti zbiranje podpornikov Zhou Xiaoxuan. Eden od protestnikov je držal pano z napisom ­Zgodovina in ljudstvo sta na tvoji strani, Xianzi.

V sedemminutnem posnetku, ki ga je Zhou Xiaoxuan objavila v torek, je pozvala sledilce k trdnosti: »Boriti se je pomembno, to vpliva na družbo. Nikdar nisem obžalovala, da sem stopila na to pot. Upam, da se vsi strinjate z mojim prepričanjem, da je vsak tak trud pomemben.« Oblasti so na weibu komentiranje procesa močno cenzurirale, nekatere zapise so blokirale.