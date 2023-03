Zgodovina malo drugače

Legendarni ameriški igralec in komik Mel Brooks je po dobrih 40 letih pripravil nadaljevanje parodije Smešna plat zgodovine. Nadaljevanje komedije iz leta 1981, ki parodira vero in ključne trenutke zgodovine, je od tega tedna v obliki serije na voljo na ameriški pretočni platformi Hulu.

Šestindevetdesetletni Brooks je očitno še vedno v ustvarjalni formi, saj je v osmih epizodah serije posodil svoj glas, ustvaril pa jih je z igralci Nickom Krollom, Ikom Barinholtzem in Wando Sykes. »Njegov komični um je še vedno zelo oster. Ima noro življenjsko moč in še zmeraj se šali,« je o Brooksu dejal Kroll. Film Smešna plat zgodovine je v kinematografe prišel leta 1981 in doživel svetovni uspeh zaradi pogosto surovih šal, ki so osramotile zgodovinske osebnosti od kamene dobe do francoske revolucije.

V njem je Brooks odigral nerodnega Mojzesa, ki je padel in razbil kamen, ki je vseboval več kot deset zapovedi, satiričnega junaka iz rimskega imperija, imenovanega Comicus, in pohotnega Ludvika XVI., ki je svoj položaj izkoristil za nadlegovanje žensk. Film se je končal z napovedjo, da bo sledilo nadaljevanje s Hitlerjem na drsalkah. Dvainštirideset let pozneje je Brooks svojo obljubo izpolnil. Humorja v seriji ne zmanjka; Brooks je namreč slovel po odličnih besednih igrah in zabavnih zapletih.

Brooks, rojen leta 1926 v judovski družini v Brooklynu, se je vse življenje norčeval iz Hitlerja v različnih produkcijah, tudi v njegovem uspešnem muzikalu Producenti. Je eden redkih komikov, ki so dobili vse štiri najpomembnejše ameriške nagrade v zabavni industriji: televizijskega emmyja, glasbenega grammyja, filmskega oskarja in gledališkega tonyja.