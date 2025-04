Zloglasni spolni predator se vrača v sodno dvorano

Nekoč je bil Harvey Weinstein eden od največjih filmskih producentov, skupaj z bratom Bobom je konec 70. let ustanovil filmski studio Miramax. Ta je zaslovel kot kovačnica uspešnih neodvisnih filmov, kot je bil Seks, laži in videotrakovi (Sex, Lies and Videotape, 1989) ter Igra solz (The Crying Game, 1992). Studio sta leta 1993 prodala velikanu The Walt Disney Company, vendar sta ostala za krmilom še več kot desetletje. Najbolj znana filma v produkciji Harveyja Weinsteina sta najbrž Šund (Pulp Fiction, 1994) in Zaljubljeni Shakespeare (Shakespeare in Love, 1998), za katerega je dobil oskarja za najboljši film.

Leta 2017 je bil največji ulov gibanja #MeToo. Da jih je v zadnjih desetletjih tako ali drugače spolno nadlegoval, napadel ali posilil, je Weinsteina obtožilo več kot 80 žensk, med njimi filmske zvezdnice Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow in Ashley Judd. Aretirali so ga in zaradi kaznivih dejanj, povezanih s spolnim nasiljem, leta 2020 v New Yorku obsodili na 23 let zapora. Potem je zaradi spolnih napadov v Kaliforniji dobil še 16 let kazni. Producent sicer ni trdil, da ne bi imel nič z (veliko) ženskami, njegova obramba pa je temeljila na zatrjevanju, da so bila vsa razmerja sporazumna. Zdelo se je, da danes 73-letni Weinstein, prototip spolnega predatorja, ne bo več okusil svobode.

Bolj v njegov prid so se stvari obrnile aprila lani, ko je prizivno sodišče v New Yorku razveljavilo prvo sodbo, češ da je v postopku proti njemu mrgolelo napak. Največje so bile, da je sodišče pustilo pričati ženskam, zaradi obtožb katerih Weinsteinu takrat niso sodili. Sojenje je bilo večkrat preloženo, zdaj pa se bo z izbiranjem porote končno začelo v torek in naj bi trajalo šest tednov.

Weinstein, zdaj s približno 10.000 drugimi jetniki zaprt v zloglasnem newyorškem zaporu Rikers Island na otoku v East Riverju, je januarja prosil, da bi mu sodili čim prej. Ker ima menda več hudih bolezni, med njimi sladkorno in eno od oblik levkemije, ga je bilo, kot pravi, strah, da v »peklenski luknji«, kakor je imenoval Rikers Island, ne bo dočakal pomladi. Že lani je mesto New York tožil zaradi malomarnosti, češ da mu nočejo priskrbeti ustreznega zdravljenja za njegove bolezni.

Tokrat bodo Weinsteinu sodili zaradi spolnega napada na pomočnico producenta Mimi Haley leta 2006, posilstva igralke Jessice Mann leta 2013 in še ene nove obtožbe zaradi spolnega napada leta 2006 v hotelu na Manhattnu v New Yorku. Obtoženec tožilstvu očita, da je imelo ta novi primer ves čas »na zalogi« za primer, če bi potrebovali kaj svežega proti njemu.

Očitno je, da Weinstein in njegovi odvetniki stavijo na to, da je gibanju #MeToo zaradi kritik pošla sapa in da bo sodišče bolj prizanesljivo gledalo na njegove grehe kot tribunal pred petimi leti. Tako je Weinstein omenjal, da upa, da bo porota imela »svež pogled« na zadeve, eden od njegovih odvetnikov Arthur Aidala pa je dejal, da so na prvem sojenju pred sodiščem protestniki vpili »Scvrite Harveyja, posiljevalca ... Mislim, da se je vzdušje od takrat na splošno umirilo.«

Da je vzdušje v Združenih državah danes dejansko precej drugačno, kot je bilo takrat, navsezadnje kažejo tudi predsedniške volitve. Leta 2020 jih je Donald Trump, tudi sam zloglasen domnevni spolni predator, gladko izgubil, lani pa gladko dobil.