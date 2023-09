Zunanji minister ne more imeti ljubimke

Kitajski zunanji minister Qin Gang, ki so ga v javnosti nazadnje videli proti koncu junija, potem pa je iz Pekinga julija prišlo sporočilo, da so ga razrešili z mesta vodje zunanjega ministrstva, je bil po poročanju časnika Financial Times, ki povzema informacije različnih kitajskih neimenovanih virov, odstavljen zaradi ljubezenske afere z znano kitajsko televizijsko voditeljico in novinarko Fu Xiaotian.

Štiridesetletna nekdanja voditeljica pogovorne oddaje na hongkonški televizijski postaji Phoenix TV, trdijo viri, je bila v zvezi s 57-letnim visokim politikom. Lansko leto je s pomočjo nadomestne matere iz Združenih držav Amerike dobila otroka, oče otroka ni znan.

Uradni Peking razlogov za razrešitev ministra ni navedel, na rednem sredinem terminu za tuje novinarje je bil odgovor tiskovnega predstavnika zunanjega ministrstva skrajno skop: »To ni diplomatska zadeva.« Prejšnji teden, je povzel CNN, je časnik Wall Street Journal poročal, da so bili kitajski uradniki obveščeni o interni preiskavi Kitajske komunistične partije, s katero so odkrili, da je imel Qin v času službovanja v Washingtonu zunajzakonsko razmerje in otroka, zato je bil formalni razlog za njegovo odstavitev »življenjski slog«, oznaka, ki jo običajno uporabljajo za neobičajne spolne prakse, s preiskavo pa so hoteli dognati, ali je ministrovo obnašanje lahko škodovalo kitajskim nacionalnim interesom. Imena matere in otroka v preiskavi niso razkrili, na uradni strani kitajske vlade je bilo navedeno, da je minister poročen in da ima sina.

Yun Sun, direktorica kitajskega programa washingtonskega možganskega trusta Stimson Center, je dodala, da zunajzakonske zveze politikov niso neobičajne, vendar doslej ni bilo veliko primerov, da bi bil nekdo odstavljen zgolj zaradi tega. »Tu postane zadeva zelo zanimiva,« je dodala Yun Sun.

Govorice, da sta Qin in Fu v zvezi, so na cenzuriranih kitajskih družbenih omrežjih krožile že mesece, spoznala naj bi se okrog leta 2010 v Londonu, po tistem, ko je ona magistrirala na univerzi Cambridge in se zaposlila v londonskem uredništvu Phoenix TV, on pa je bil odpravnik poslov na kitajskem veleposlaništvu v Londonu. Tesnejšo zvezo naj bi imela še pozneje v Pekingu, Fu je s Qinom lani marca, ko je bil v vlogi kitajskega veleposlanika v ZDA, v Washingtonu opravila intervju, ko pa je bil Qin imenovan za zunanjega ministra, je stike z njo omejil.

Na družbenih omrežjih je pozornost zbujal Fujin luksuzen življenjski slog, v Kaliforniji je v okrožju Orange County najela hišo z bazenom, najemnina je znašala 52 tisoč evrov na mesec, potovala je z zasebnimi letali. Ob zadnjem vračanju na Kitajsko letos marca je na omrežju Weibo zapisala: »Po letu dni spet na letalu, a tokrat z mojim sinom Er-Kinom. Tokrat je destinacija – naprej.«