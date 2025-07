Zvezdnik Adolescence na poti do zgodovinskega mejnika

Danes zjutraj po srednjeevropskem času je ameriška televizijska akademija v Los Angelesu razglasila nominacije za televizijske nagrade emmy, ki jih bodo podelili 14. septembra v gledališču Peacock. Na vrhu lestvice je serija Severance s 27 nominacijami, sledijo znanstveno-fantastična miniserija Pingvin s 24 nominacijami ter seriji Beli lotos in The Studio s 23 nominacijami, veliko pozornosti pa je požela tudi serija Adolescenca, saj si je Owen Cooper, ki igra 13-letnega dečka Jamieja, obtoženega umora sošolke, prislužil nominacijo za nagrado za stranskega igralca.

Mladi britanski igralec je s tem postal najmlajši nominiranec v zgodovini svoje kategorije, če zmaga, pa bo postal najmlajši moški dobitnik nagrade emmy doslej. Cooper se je znašel na naslovnicah filmskih revij potem, ko je serija ob izidu marca poletela na vrh Netflixove lestvice najpogosteje predvajanih vsebin. Trenutno je druga najbolj gledana Netflixova serija vseh časov, takoj za Sredo, saj je dosegla več kot 540 milijonov ur gledanja. Adolescenca je tudi najbolj gledana britanska serija doslej.

Adolescenca je najbolj gledana britanska serija doslej. FOTO: promocijsko gradivo

Dosežek britanskega najstnika je še toliko bolj občudovanja vreden, sej je v tej seriji prvič stopil pred kamero. »V prvi epizodi ga vidimo kot prestrašenega fanta, ki ne dojame, kaj se mu dogaja, ko ga do zob oboroženi specialci vržejo iz postelje in aretirajo. Druga spremlja kriminaliste, ki se v okviru preiskave v njegovi šoli pogovarjajo s sošolci in sošolkami, tako da je navzoč zgolj v omembah, nato je v tretji v ospredju, ko spremljamo njegov pogovor s psihologinjo. Zadnja epizoda se osredotoča na njegovo družino, kjer je tudi dolgo po umoru njegova odsotnost še zmeraj osrednjega pomena,« je v Delovi prilogi Vikend o njem zapisal filmski kritik Igor Hrab.

»Jamie se na spletu pogovarja z napačnimi ljudmi, o čemer njegova družina nima pojma. Njegovi starši bi mu lahko preprosto rekli, naj ugasne telefon. Takšne preproste stvari bi lahko nekoga ustavile pri dejanjih, ki temeljito spremenijo življenje,« je o svojem liku za The Hollywood Reporter povedal Cooper.

Številni so pohvalili njegovo spontanost pred kamero: »Sprva se tega sploh nisem zavedal. Šele potem sem si rekel: 'Oh, ja, to sem storil. Mislim, da ko sem rekel: 'Poglej me zdaj!', tega ni v scenariju. Spomnim se, da sem pomislil: 'Ali sem to res pravkar rekel?' Ker nisem imel načrta. Kar padlo mi je na pamet in mislil sem, da je to nekaj močnega. Potem se je pojavilo in to sem uporabil v vsakem drugem posnetku,« je dejal.

Adolescenca je tudi nominirana za najboljšo miniserijo poteguje. Za nagrado se poteguje s serijami Pingvin, Dying for Sex in Črno ogledalo ter sago o resničnih zločinih bratov Menendez z naslovom Pošasti: Zgodba Lyla in Erika Menendeza.