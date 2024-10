The Book of ABBA: Melancholy Undercover (Knjiga skupine ABBA: Melanholija pod krinko), knjiga švedskega avtorja glasbenega novinarja Jana Gradvalla, prinaša nova razkritja o priljubljeni švedski glasbeni skupini. Razkriva zgodbo za uspehom. Skupina ABBA je nastala v Stockholmu leta 1972 in razpadla leta 1982, a glasba ostaja z nami tudi desetletja po njenem koncu.

Jan Gradvall je prvi, ki je intervjuval vse člane skupine – Agnetho Fältskog, Björna Ulvaeusa, Benny Anderssona in Anni-Frid Lyngstad – po njihovem razpadu. Glasbeniki odkrito govorijo o svojem odraščanju, svojih zgodnjih karierah, kako so se vsi spoznali in kaj se je zgodilo med in po njihovem slavnem razpadu. V njej so zajete tudi zgodbe in čustva članov skupine, ki so bile podlaga za njihove pesmi, njihovo glasbo, njihova življenja pa Gradvall obravnava kot način za resnično razumevanje fenomena neomajne predanosti njihovih oboževalcev. Med drugim, kot piše Independent, v knjigi razkrijejo, kako so nastali njihovi največji hiti: delovni naslov hita Dancing Queen je bil na primer Boogaloo.

V knjigi je opisano, kako sta se spoznala Agnetha Fältskog in ustanovni član Björn Ulvaeus, kako sta se poročila in nato ločila. Glasbeni novinar se dotakne tudi ozadja zakonov drugih dveh članov skupine, kot tudi njihove norosti in temnejše plati, avtor naj bi skratka prišel tako blizu skupini kot nihče pred njim.

Odkriti nekaj novega

Knjiga je zbirka esejev, ki pokrivajo vse pomembne teme, od Evrovizije do revolucionarnega »virtualnega koncerta« Voyage, skupaj z globalnim uspehom, ki je še bolj osupljiv, kot bi morda pričakovali. Izkaže se, da je bila Abba zelo priljubljena v Afganistanu v 70-ih letih in še bolj v Vietnamu, da je neki novinar celo zatrdil, da je njihova skladba Happy New Year verjetno najbolj priljubljena skladba, takoj za nacionalno himno.

V knjigi se avtor dotakne tudi mračnega vpliva alkohola: Andersson in Ulvaeus sta se oba zdravila zaradi alkoholizma, njun basist Rutger Gunnarsson je bil prav tako na zdravljenju zaradi odvisnosti od alkohola pred svojo nenadno smrtjo, manager Stig Andersson pa je menda spil steklenico viskija na dan in pri 66 letih umrl zaradi srčnega zastoja.

Kljub vsem priznanjem zakonskih nesoglasij, izraženih v besedilih pesmi The Winner Takes It All in One of Us, so bili Abba vedno zelo zadržani v intervjujih, čeprav je treba priznati, da je Gradvall iz njih iztisnil več kot večina britanskih novinarjev, verjetno tudi zato, ker jih je intervjuval v njihovem maternem jeziku.

Kontekst, ki ga ponuja ta knjiga, naredi Abbin uspeh še bolj izjemen. Poleg tega si je težko predstavljati, da bi celo najbolj obseden oboževalec knjigo zaključil, ne da bi odkril kaj novega, zaključi recenzent.